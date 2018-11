Van der Vaart se retira del futbol a los 35 años

8:35 a.m.

El holandés jugó en el Real Madrid durante dos temporadas

Rafael van der Vaart, ex jugador holandés del Real Madrid, entre otros equipos, ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 35 años de edad en el diario holandés De Telegraaf.

El principal motivo, las lesiones. El jugador militaba en el Esbjerg danés donde no estaba contando con demasiados minutos debido a las continuas molestias que le han obligado a colgar las botas.

"Es el momento de parar. No estoy en el mundo del fútbol para estar rehabilitándome sino para jugar. Quería ser un auténtico veterano de este deporte, pero no pudo ser, desgraciadamente", dijo van der Vaart.

"Sólo me queda agradecer a los equipos y a las aficiones de los lugares donde he jugado. He sido muy afortunado de haber podido jugar con grandes jugadores y en grandes estadio", continuó el jugador holandés.

Rafael van der Vaart comenzó su carrera en la cantera del Ajax, donde empezó a destacar, lo cual le llevó a fichar por el Hamburgo. Su progresión hizo que el Real Madrid le fichara en la temporada 2008/09.

En el club blanco disputó 75 partidos y marcó 12 goles, hasta que llegó José Mourinho y se fue al Tottenham. Entre medias, jugó la final del Mundial 2010 contra España y fue el futbolista que intentó evitar el tiro de Iniesta que acabó dando el título a los españoles.

Tras su estancia en Inglaterra, empezó el declive de su carrera, que le llevó a volver al Hamburgo, jugar en el Betis y en Dinamarca, donde pasó sus últimos años en el Midtjylland y el Esbjerg.