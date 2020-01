En comunicación telefónica con 100% Noticias, Laguna dijo que el IND le debe un estimado de 30 mil córdobas como parte de su liquidación.

Sayra, Laguna, atleta nicaraguense demandó atraves de su cuenta de twitter el pago de su liquidación que la tiene pendiente el Instituto nicaragüense de deporte, IND.

Sin repuesta concreta del IND sobre mi liquidación

Seguiré presionando ante los medios por que peleo por un derecho que me corresponde pic.twitter.com/SmyTgC8kDR — Sayra Laguna Zuniga (@sayjudoka) January 8, 2020

"La fecha que me enian que pagar era el dia 28 de diciembre sin embargo no obtuve ninguna respuesta, ni por correo, llamadas, ni mensajes, supuse que ayer me tenÍan que dar respuesta, sin embargo las personas encargadas, no sé por qué obstaculizan su proceso, no he obtenido ninguna respuesta concreta de parte del IND" aseguró Laguna a 100% Noticias.

Laguna dejó la institución en la cual se desempeñaba en el área administrativa por el ambiente hostil, tras su fuerte crítica y oposición a una condecoración que dió el comité olímpico a Ramón Avellán, Comisionado general de la policía sandinista sancionado por Estados Unidos, y a quien le responsabilizan de la muerte de más de 100 personas tras el estallido social de abril del 2018.



Laguna es campeona en Judo y tiene varias medallas en competencias de juegos centroamericanos, en el 2017 ganó medalla de oro y es una atleta olímpica muy reconocida.