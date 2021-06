El economista Enrique Sáenz aseguró que Daniel Ortega es capaz de todo en lo que denominó "operación suicida" del dictador en su afán por mantenerse en el poder con la embestida contra líderes de oposición, empresarios y banqueros. Sáenz no descarta la posibilidad que Ortega hasta llegue a intervenir instituciones bancarias como Banpro, Bac Credomatic y Avanz del Grupo Pellas. A tres de sus representantes se les levantó el sigilo bancarios, les congelaron sus cuentas y en el caso de Luis Rivas, está preso.

"Una de las características de Ortega y ahora mucho más marcada es que cuando él embiste no tiene límites. La única forma en la que él se contiene es cuando encuentra alguna resistencia. El problema es que no se trata solamente de un mensaje, lo que hemos venido viendo que ya pareciera que esta es la última embestida, frente a una actitud demencial, no hay límites. Aquí nosotros podemos esperar literalmente, literalmente cualquier cosa, porque él ya dio el primer paso de carácter suicida, pero no solo es para su régimen, el problema es que aquí la irresponsabilidad y actitud suicida nos está llevando en el saco a todos" respondió Sáenz a la pregunta de si es posible una intervención de Ortega a bancos como BANPRO, BAC CREDOMATIC y AVANZ del Grupo Pellas.

El 11 de enero del 2021, en su primer mensaje del año, el dictador Daniel Ortega anunció que después de las elecciones "se pueda instalar un gran acuerdo nacional, un gran diálogo nacional, ¿para qué? Para que lo que quedó aprobado en la Constitución vuelva a caminar, tomando en cuenta las nuevas circunstancias", dijo Ortega en referencia a retomar el modelo de "diálogo y consenso" con el sector privado, algo que no ve posible a estas alturas Enrique Sáenz.

"Ortega pretende obviamente someterlos a su voluntad, que lleguen de rodillas al redil en el que los mantuvo en esta década dorada para la dictadura, obviamente eso ya no es posible (...) es un proyecto non-nato, no puede nacer" analizó.

Ortega quiere abrir bancos a patadas

La jueza Karla Chavarría a solicitud del Ministerio Público, ordenó levantar el sigilo bancario, congelamiento de cuentas a trece exdirectivos más investigados en el caso de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social, (FUNIDES) en la que acusan al aspirante presidencial, Juan Sebastián Chamorro y ahora al Presidente de BANPRO, Luis Rivas a quien este jueves le impusieron 90 días de detención judicial.

Según Sáenz la arremetida contra los banqueros y empresarios tiene como objetivo abrir a "patadas" las puertas de los bancos para que reabran las cuentas y operaciones de los 32 funcionarios sancionados por Estados Unidos, por corrupción, lavado de dinero y violación a los derechos humanos. La vicepresidenta Rosario Murillo, cuatro de sus hijos, el jefe del Ejército, el de la policía, Presidente del Banco Central, están entre los sancionados. El régimen aprobó una reforma a la Ley del Consumidor, precisamente para obligar a bancos a reactivar las cuentas de los castigados por Estados Unidos.

"Los bancos estaban bajo un te tiro te mato, si acataban esta imposición de Ortega arriesgaban su negocio porque el riesgo es que bancos corresponsales extranjeros les cortaban sus corresponsalías (...) evidentemente Ortega lo que quiere con estas medidas es abrir a patadas, a hachazos para que los miembros de la mafia en el poder puedan tener operaciones financieras para sacar ese dinero, lavar ese dinero al exterior" explicó Sáenz.

Suspensión CAFTA sería devastador

Este jueves 18 congresistas de Estados Unidos introdujeron una Ley bipartidista para la Revisión del Tratado de Libre Comercio con Centro América, conocido como CAFTA. La congresista María Elvira Salazar informó que el objetivo es revisar el cumplimiento de Nicaragua con dicho Tratado.

"El comercio con Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. Debemos mostrar al régimen de Ortega de que no pueden seguir reprimiendo a la gente nicaragüense mientras cosecha los beneficios económicos del libre comercio con los Estados Unidos. Estados Unidos no debería estar en el negocio de comerciar con dictadores", manifestó Salazar quien denuncia la "estrategia de tierra arrasada" de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La suspensión de la "vigencia" del CAFTA para Nicaragua sería "devastador" avizoró Enrique Sáenz, ya que el principal mercado del país es Estados Unidos. "Se exporta todo, langosta, carne, café, artesanía, todo exportamos a Estados Unidos" indicó al mencionar alguno de los productos que se exportan.

Destacó también que "un poco más del 70% de las exportaciones de zona franca van hacia Estados Unidos y la parte que va a México, solo se ensambla y va a Estados Unidos, el 60%, 6 dólares de cada 10 que ingresan de remesas, vienen de Estados Unidos, alrededor de mil millones de dólares, de las importaciones de agroquímicos, medicamentos, repuestos, tractores, petróleo, viene de Estados Unidos" dijo Sáenz.

Indicó que "suspender la aplicación del CAFTA tendría efectos devastadores en la economía de Nicaragua" y si ocurre lo mismo con el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea (ADA) también sería responsabilidad de Ortega.

"El año pasado exportamos 2,800 millones de dólares, 1,400 millones de dólares fueron a Estados Unidos la mitad. Esta dinámica de conflicto que abre Ortega con el principal socio económico del país" nos mete según Sáenz en la "pata de los caballos, bastante fuera de control y la única persona responsable de los males presentes y los que nos amenazan se llaman Daniel ortega"