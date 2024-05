Grandes retrocesos para trabajadores en Nicaragua durante los 17 años en el poder de Daniel Ortega

Equipo de Periodistas

Mayo 02, 2024 01:20 PM

Tras la conmemoración del Día del Trabajador, el economista Enrique Sáenz dijo que en los 17 años que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lleva en el poder no han mejorado las condiciones laborales y económicas de los trabajadores públicos y privados en Nicaragua.

En una entrevista a Lucia Pineda Ubau, Sáenz explicó el retroceso económico y laboral de los trabajadores. El primer dato es que la población económicamente activa representa más de 3 millones de nicaragüenses.

Señala que una de las principales preocupaciones de los nicaragüenses, es el trabajo, el cual se clasifica en formal e informal.

“Ortega lleva más de 17 años en el poder con un poder absoluto y uno debería pensar que en estos 17 años de algún modo debería haber mejorado la condición de esos más de tres millones y sus familias, pero no es así”, expresó Sáenz.

En el caso de los trabajadores que pertenecen a la economía formal, el economista explica que estos tienen un empleo fijo, un salario definido y están en la Seguridad Social.

Por el contrario, los trabajadores de la economía informal no tienen seguro social, no tienen derecho a descanso prenatal o postnatal y tampoco tienen ningún tipo de protección laboral.

En este punto, ¿Cuál es el porcentaje de la población laboral nicaragüense que se encuentra en la economía informal?, pregunta.

Señala que aunque hay distintos cálculos, los datos oficiales demuestran que el 75% están en la economía informal, eso significa que 3 de cada 4 trabajadores nicaragüenses se encuentran en esta situación precaria en la economía informal.

En este aspecto, el economista reiteró que no ha mejorado la condición de los trabajadores en 17 años, incluso afirma que el gobierno de Enrique Bolaños los trabajadores en la economía informal eran menos en comparación con los 17 años de gobierno de Daniel Ortega.

Respecto a la tasa de ocupación en Nicaragua, el régimen reporta que está entre el 96 y el 97%, pero dicho porcentaje es una patraña.

“Cuando uno escarba, encuentra que el régimen define como población ocupada a aquella persona que trabajó al menos una hora en la semana previa al momento en que fue entrevistado porque esto se recoge por la vía de encuesta, estoy dando datos oficiales no son inventados ni proyectados por mí”, expresó.

Otro dato relevante es que el porcentaje de subempleados es 40 % de la población laboral, es decir 4 de cada 10 ciudadanos se encuentran en subempleo.

“¿Ha mejorado esta condición en los 17 años del gobierno de Ortega? no, no ha mejorado, entonces si hablamos de empleo, ya sea la ocupación plena. Ya sea trabajadores de la economía formal o la economía informal, la condición de los trabajadores con Ortega más bien ha empeorado”, apunta.

El experto agrega un segundo elemento, y es que además de tener empleos precarios la inmensa mayoría de los nicaragüenses no le alcanza para comprar la canasta básica.

“Si sumamos 40% de subempleo, 4% en desempleo y alrededor del 12% en una categoría que le llaman trabajadores sin remuneración, llegamos casi al 60% de la población en condiciones realmente muy tristes”.

Agrega que en los últimos años los trabajadores han perdido poder adquisitivo.

“Yo recibo 10.000 córdobas en diciembre tal como lo recibí en enero, mi salario nominal no ha variado y yo podría decir bueno ni me aumentaron ni me bajaron el salario, estoy igual porque gano lo mismo, es un engaño absoluto porque el salario se mide en base a ¿cuanto comprás con esos 10.000 córdobas? y resulta que comprás menos”, explicó.

Sindicalización cooptada

En materia de derecho, el experto señala que el régimen sandinista ha anulado el derecho de organización de los trabajadores.

“Imagínate vos que el presidente del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) ha fungido como presidente de la Asamblea y todo mundo sabe que un gran empresario entonces uno de los grandes empresarios de la cúpula en el poder es el que dirige a los trabajadores ¿que va a defender los derechos de los trabajadores ni siquiera de los Trabajadores del Estado?”, cuestionó.

Señala que desde antes del 2018, los trabajadores en el sector minero y zona franca estaban siendo aplastados por el régimen sandinista.

“La represión en la Zona Franca desde antes del 2016 entonces prácticamente Ortega ha aplastado el derecho a la organización sindical por la vía de incorporar mafiosos en los sindicatos bajo control de la mafia en el poder o de aplastar el derecho de organización independiente”.

Detrimento en Seguridad Social

Respecto a la Seguridad Social, Sáenz dice que “chorrea sangre” lo que ha ocurrido con la Seguridad Social que también son cotizantes.

Sáenz recordó que desde las primeras reformas en 2013, Ortega empezó la fiesta de quitarle a los trabajadores.

“En 2013, se hizo una primera reforma a la seguridad social la hicieron como mafioso en vísperas de Navidad, aumentaron la tasa de contribución de los empleadores, redujeron las pensiones, con una forma truculenta cambiando la fórmula de cálculo de las pensiones supuestamente iban a durar hasta 2034, pero no duraron ni cuatro años”.

Luego llegó 2018 “estaban imponiendo otra tanda de reformas todavía más fuerte aumentando de nuevo la contribución de los empleadores, aumentando la contribución de los trabajadores y reduciendo una vez más las pensiones porque volvieron a modificar la tasa de cálculo de las pensiones”.

De acuerdo con el último informe del INSS, la pensión promedio en Nicaragua es de 6.250, córdobas “¿cómo hace un jubilado que no vive solo tiene su familia para salir adelante? Y peor ahora que ni siquiera le van a hacer un centavo de ajuste en las pensiones esto para no referirnos a las prestaciones de salud”.

Sáenz reitera que el retroceso en salario, empleo y condiciones laborales, está a la vista en Nicaragua.

“Cuando uno ve, si no han mejorado los salarios, si no han mejorado las condiciones de empleo, si no ha mejorado la condición de los trabajadores de la economía informal, si no han mejorado las pensiones, si no han mejorado las prestaciones de la Seguridad Social, si no hay derecho a la sindicalización y mucho menos a la protesta, cuando hablamos de 1° de Mayo en el orteguismo simplemente hay que decir que la dictadura ha sido un fracaso rotundo, mientras Ortega y su mafia esté en el poder la condición de los 3 millones de trabajadores no va a mejorar”, puntualiza.