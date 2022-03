Petróleo de Texas cierra con un descenso del 2,6 %, hasta 107,67 dólares

Nueva York, 3 mar (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este jueves con un descenso del 2,6 % y se situó en 107,67 dólares el barril, pisando el freno tras varios días de subidas derivadas de la guerra en Ucrania.



Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril recortaron 2,93 dólares con respecto al cierre anterior.

El barril de referencia en Estados Unidos retrocedió tras encarecerse cerca del 15 % solo en las últimas dos jornadas por los riesgos que supone la invasión rusa de Ucrania para la oferta global, que lo han propulsado hasta un precio no visto en once años.



"Esperamos que las exportaciones de petróleo ruso caigan en un millón de barriles diarios por el impacto indirecto de las sanciones y las acciones voluntarias de las empresas", indicó en una nota Jarand Rystad, máximo ejecutivo de la firma de análisis de mercados energéticos Rystad Energy.



Una semana después de que las tropas rusas iniciaran la invasión de Ucrania por orden del presidente, Vladimir Putin, el mercado reacciona también a la posibilidad de que Occidente amplíe esas sanciones económicas al sector energético de Rusia.



Antes del conflicto bélico en el este de Europa, el mercado de energía ya se presentaba muy ajustado debido a las dificultades de la oferta para absorber la creciente demanda global derivada de la recuperación de la crisis de la covid-19.



Los países integrados en la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordaron este martes liberar 60 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para frenar la subida de los precios, aunque algunos analistas consideran que no será suficiente.



Mientras tanto, la alianza OPEP+ decidió ayer ceñirse a su plan de aumento paulatino de producción pactado en verano del año pasado y añadirá 400.000 barriles diarios de crudo a sus suministros en abril, pese a las llamadas internacionales a que abra más los grifos.



Los analistas apuntaron que durante la jornada influyó el avance en las negociaciones de las potencias occidentales para recuperar el pacto nuclear con Irán, en las que participa EE.UU. de manera indirecta.

"Los precios del crudo están jugando al ping-pong mientras los operadores de energía se centran en las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania y en el acercamiento de Irán a un acuerdo nuclear", explicó el analista Ed Moya, de la firma Oanda.



Por otra parte, los contratos de gas natural para entrega en abril restaron 4 centavos, hasta los 4,72 dólares por cada mil pies cúbicos, y los contratos de gasolina con vencimiento el mismo mes bajaron 2 centavos, hasta 3,28 dólares el galón.