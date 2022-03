EEUU es el principal proveedor de Nicaragua en petróleo y sus derivados, señala embajada

La gráfica divulgada por la sede diplomática tomó como referencia los datos divulgados por el Banco Central de Nicaragua.

La embajada de Estados Unidos en Managua informó que Nicaragua importa 68% en petróleo y derivados procedentes de EEUU, indispensable para impulsar la economía local y sostener millones de empleos.

“Nicaragua importa 68% del petróleo y derivados que consume de los EEUU, estas importaciones constituyen una fuente indispensable de energía para impulsar la economía local y sostener millones de empleos”, indicó la embajada en redes sociales.

La gráfica divulgada por la sede diplomática tomó como referencia los datos divulgados por el Banco Central de Nicaragua respecto a las importaciones de petróleo y sus derivados en el 2021.

En ese año, las importaciones procedentes de EEUU representaron US $754, 104 millones de dólares, en segundo lugar, Ecuador con US $90, 720 millones, tercer lugar, El Salvador con US $73,146 millones y en cuarto lugar Costa Rica con US $60, 595 millones.

Mientras tanto, Guatemala ocupó el quinto lugar con US $14, 880 millones y el sexto lugar México con US $11, 137 millones de dólares.

Nicaragua importa 68% del petróleo y derivados que consume de los EEUU — estas importaciones constituyen una fuente indispensable de energía para impulsar la economía local y sostener millones de empleos. pic.twitter.com/TCAnscx80B — USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) March 25, 2022

Precios combustibles

La semana pasada, el régimen de Daniel Ortega anunció que se mantendrán los precios de los combustibles, incluido el diésel, el más utilizado por el transporte de carga y el transporte público, que rebasan los cuatro dólares por galón.

"Para la semana del 20 al 26 de marzo los precios de las gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo permanecerán igual, sin ningún ajuste", indicó el Ministerio de Energía y Minas, y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), en un comunicado conjunto.

El precio promedio de la gasolina superior en Nicaragua se encuentra en 45,80 córdobas (1,28 dólares) por litro o 173,35 córdobas (4,86 dólares) por galón.

En tanto, el de la gasolina regular está a 44,64 córdobas (1,25 dólares) por litro o 168,96 córdobas (4,74 dólares) por galón.

Mientras el diésel, el más utilizado por el transporte de carga y el transporte público, se encuentra a 41,37 córdobas (1,16 dólares) por litro o 156,59 córdobas (4,39 dólares) por galón.

En lo que va de año se han registrado siete alzas y una baja en el precio de las gasolinas regular y súper, y ocho alzas en el precio del diésel en Nicaragua, de acuerdo con los datos del INE.

Las autoridades explicaron que el alto precio de los combustibles en Nicaragua se debe al "incremento constante que han tenido, desde inicios del 2021, los precios internacionales del petróleo y sus derivados".