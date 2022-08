Noticias Nicaragua • Economía • Nicaragua tendrá un aumento significativo en las remesas familiares en 2022

Managua, Nicaragua 01, Agosto, 2022

The Dialogue Leadership for the Americas elaboró un informe que analiza el comportamiento de las remesas familiares procedentes de Estados Unidos a los países de América Latina

Remesas familiares.

100% Noticias

Se espera que Nicaragua tenga un aumento significativo en las tasas de crecimiento de las remesas en 2022, destaca un informe elaborado por The Dialogue Leadership for the Americas. El informe señala que las remesas se han convertido en una fuente de ingresos mucho más importante para muchas familias en América Latina y el Caribe, por lo cual se proyecta que la tasa de crecimiento alcance el 14% en 2022 a casi US$150 mil millones, equivalente al 5 por ciento del producto interno bruto en los países de América Latina y el Caribe. “En general, los flujos de remesas han crecido cada año desde 2018 y se prevé que continúen creciendo en 2022”, afirman. Asimismo, el estudio indica que en algunos países la tasa de crecimiento de las remesas se desaceleró entre 2019 y 2020, debido a las limitaciones de la pandemia; sin embargo, estas tasas se dispararon en 2021 y se prevé un crecimiento de dos dígitos en 2022, aunque con un patrón más bajo, con algunas excepciones. Por ejemplo, México mantiene aumentos significativos en las tasas de crecimiento de las remesas desde el año 2020. Mientras tanto, los países del Caribe, específicamente Haití, Jamaica y la República Dominicana, mostraron aumentos significativos en el crecimiento de las remesas durante 2020 y 2021, pero se espera que tengan disminuciones netas en los flujos de remesas durante 2022. En el caso de Nicaragua se espera que tenga un aumento significativo en las tasas de crecimiento de las remesas en 2022. En 2021 hubo un volumen de 2,145,000,000 en remesas, mientras el volumen proyectado en 2022 es 2,574,000,000 en remesas familiares. También señala que el número de migrantes aprehendidos entre enero y mayo del 2021-2022 representa un 612% que significó un 9% de incremento promedio. Respecto a las remesas salvadoreñas estás se han mantenido relativamente estancadas con un gran aumento en 2021. Los datos sobre las transacciones anuales de remesas entre la diáspora salvadoreña indican que el crecimiento de las remesas en 2020 y 2021 probablemente se deba a que las personas envían más dinero en lugar de un aumento en la cantidad de remesas. personas que remiten. Aunque la pandemia de Covid-19 también ha interrumpido los flujos migratorios y la aplicación de la ley, los aumentos en la migración explican en gran medida los aumentos en las remesas. Para al menos diez países donde la migración irregular representa más de dos tercios de todas las entradas a los Estados Unidos, encontramos una correlación positiva con las remesas. En cuanto a los países centroamericanos en 2022, el informe indica que el crecimiento de la entrada irregular de migrantes será mayor que el patrón de aprehensiones. “La entrada irregular impulsará parte del crecimiento de las remesas. Se prevé que las remesas en forma de transferencias de persona a persona aumenten a más de 5 millones para fines de 2022”, indican.