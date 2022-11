Oscar René Vargas prevé más despido de trabajadores estatales, encarecimiento de la vida y mayor migración, por la contracción económica en 2023

Despido de trabajadores del Estado, reducción del poder adquisitivo, hambre y más migración prevé para 2023 Oscar René Vargas, al analizar el documento emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que proyecta que la economía de Nicaragua se seguirá contrayendo, por lo que el régimen de Daniel Ortega deberá tomar medidas extremas.

«Se espera que el crecimiento del PIB real se modere al 3 por ciento en 2023», indica el FMI, lo que a escrutinio de Vargas quiere decir “que la economía va a pasar desde el 10.3% (2021) al 3% (2023), lo que traducido al lenguaje llano significa contracción. El documento del FMI está reconociendo que se produjo una contracción en el 2022 en comparación al 2021. Al mismo tiempo que prevé que la contracción seguirá en el 2023”.

En cuanto al desempleo en el sector estatal, señala que, dado que el FMI plantea que el régimen de Daniel Ortega debe continuar “su enfoque sostenible de la política fiscal para reducir la deuda pública, la cual actualmente representa alrededor del 57 por ciento del PIB”, por lo que “en el presupuesto del 2023 está implícito los recortes de personal del Estado. El PGR-2023 contempla un superávit, lo que significa más ingresos menos gastos”.

Sin mejoras salariales

Vargas plantea que para muchos trabajadores del Estado el aguinaldo será su último salario.

“Se irán despedidos sin pago de vacaciones y las prestaciones se las pagarán en abonos suaves, en el mejor de los casos. Esto era de esperarse, se trata del ajuste sin FMI, sin paliativos”.

También considera que las pensiones reducidas que paga el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social están en riesgo y adelantó que la universidad URACCAN anunció al personal que habrá recortes a partir de enero 2023.

Además, el analista asegura que no hay perspectivas de mejoras salariales, debido a que en el Presupuesto General de la República-2023 “se contempla un superávit de C$ 4,724 millones de córdobas, equivalente a US$ 131.22 millones de dólares. Por lo tanto, no hay perspectivas de que los salarios vayan a mejorar ni que el empleo formal se vaya a incrementar”.

Medidas, explosión social y pacto

Desde el análisis que realiza Oscar René Vargas, el gobierno establece un “colchón” financiero que puede lograr “reducción de las exoneraciones que recibe el capital; incrementar la recaudación de ingresos, por ejemplo los tributos de las empresas pasaron de ser 40% en el 2017 al 52% del total en el 2022; reducir los salarios reales de todos los trabajadores del Estado; controlar los déficits de las empresas públicas; empequeñecer el número de trabajadores del Estado; reducir el gasto público en servicios sociales”.

Además, asegura que aunque el régimen Ortega Murillo no tiene ningún acuerdo formal con el FMI, las medidas que van a implementar en el 2023 son mucho más fuertes que las que recomienda el organismo en sus programas de Ajuste Estructural.

“Se viene una situación peor a la actual: más desempleo, mayor migración, reducción del poder adquisitivo, incapacidad de poder comprar la canasta básica de alimentos, desnutrición, hambre y más descontento entre la ciudadanía. El germen de un nuevo levantamiento social y/o el desarrollo del proceso de implosión endógena”, proyecta.

Finalmente, asegura que “ante este panorama, dada la debilidad de la dictadura, es posible que se concrete un pacto entre los poderes fácticos de las elites con el objetivo de evitar la caída del elefante para que no rompa los cristales de la habitación. Sin embargo, el pacto no significará que la represión desaparecerá