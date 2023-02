Humberto Ortega evidencia que Rusia y China no desembolsan dinero a dictadura de Nicaragua que busca fondos negociando con EEUU

En una entrevista con el periodista de CNN en Español Andrés Oppenheimer, el general Humberto Ortega señaló que los aliados de Daniel Ortega no están actualmente en las posibilidades de desembolso y de apoyo que Nicaragua requiere

El general retirado Humberto Ortega, hermano del dictador, Daniel Ortega, aseguró que su hermano liberó a los 222 presos políticos porque requiere financiamiento internacional debido a que los fondos obtenidos en los últimos quinquenios se han “achicado” lo cual tiene “comprimida” la macro economía nicaragüense.

“La difícil situación internacional en este mundo tan convulso después del Covid y con la guerra en ucrania, la situación económica es tan compleja no se ha resuelto la crisis de 2008 todavía y entonces, aparte de eso, todos los fondos que él (Ortega) ha logrado obtener en los últimos quinquenio han permitido esos grandes desarrollo de progreso que son vitales para el país en el futuro, ya pues se han achicado y tienen comprimida la económica y bien comprimida la macroeconomía y lógicamente la única manera de seguir recibiendo fondos es a través resolver el problema político”, dijo Humberto Ortega.

En una entrevista con el periodista de CNN en Español Andrés Oppenheimer y emitida este domingo, el general señaló que “los aliados que tiene el gobierno de Nicaragua, China o Rusia, no están actualmente aun cuando lo quisieran en las posibilidades de desembolso y de apoyo que Nicaragua requiere”.

También destacó que la liberación de presos ha permitido cerrar "la coyuntura" creada tras las protestas de 2018 “es un paso constructivo que puede abrir la puerta a una nueva coyuntura con la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2026” en el país centroamericano.

Al respecto algunos analistas políticos y económicos confirman que Daniel Ortega siempre ha estado desesperado por entenderse con Estados Unidos, primero con Barack Obama, luego con Donald Trump liberó a una parte de los presos políticos como estrategia de mantenerse en el “poder”. Ahora con Joe Biden repite la estrategia liberando a otro grupo de prisioneros.

En este sentido, el economista Enrique Saenz señala que Daniel Ortega y Rosario Murillo no quiere que nada obstaculice su acceso a financiamiento internacional por eso liberó a los 222 reos políticos.

“Calculó que una fuerte señal a la administración Biden sería correspondida con gestos que le dieran oxígeno. Por ejemplo, que no se impongan más sanciones, o que no obstaculicen créditos de instituciones financieras multilaterales o que se congelen las condenas en organismos internacionales. En fin, que lo dejen navegar tranquilo mientras sigue construyendo su sucesión dinástica”, expresó Saenz a 100%Noticias.

Según el experto, la decisión de Monseñor Rolando Álvarez de no salir del país fue el “tiro de gracia” a la maniobra de Ortega Murillo, lo cual también deja al descubierto el aumento de la represión en el país.

“El problema es que, igual que el alacrán, no pudo evitar inyectar la ponzoña dictatorial y despojó a los excarcelados de su nacionalidad. El tiro de gracia a su maniobra fue la decisión del obispo Álvarez de no salir del país. Esta acción provocó la rabia de Ortega que en menos de 24 horas tramitó el juicio e impuso la condena de 26 años. Con esta acción desnudó la maniobra y se exhibió de cuerpo entero el dictador despiadado dispuesto a mantenerse en el poder a sangre y fuego”.

De igual forma la economista y ex diputada Edipcia Dubón dijo a 100%Noticias que con la excarcelación de los reos políticos Otega pretendía hacer un “guiño de ojo” a los norteamericanos, pero sus acciones posteriores complicaron la posibilidad de que el régimen establezca una “negociación abierta” con EEUU.

“Ortega está en un momento complicado, tendrá que desarrollar otras acciones que demuestren realmente que tiene voluntad de abrir un proceso de negociación”, indicó.

China, Rusia e Irán

Respecto a los señalamientos que realizó el general retirado Humberto Ortega sobre que China y Rusia no están actualmente en las posibilidades de desembolso y de apoyo que Nicaragua requiere.

Edipcia Dubón señaló que los datos económicos disponibles en el sitio web del Banco Central de Nicaragua reflejan la cruda realidad, la cooperación de China y Rusia son “insuficientes”.

“Es muy fácil identificar que la cooperación tanto de China como de Rusia o de Irán aunque no fue mencionada son insuficientes para las necesidades de cooperación que tiene Nicaragua y que por otro lado el socio mayoritario de Nicaragua sigue siendo Estados Unidos”.

Ortega va a intentar acceder a fondos

El ex diputado Eliseo Núñez considera que Daniel Ortega va a intentar acceder a préstamos internacionales, tras excarcelar a los reos de conciencia porque necesita que el tema Nicaragua salga de la palestra pública.

“Ortega trata que el tema de Nicaragua salga del escaparate público internacional de una sola vez, él apuesta a la dispersión y no a la unidad de la oposición, son apuestas que él está haciendo no necesariamente lo que está pasando, sí le salió mal el juego con la no aceptación del obispo Álvarez que mantiene en la picota al régimen”.

Añade “En los próximos meses vamos a ver cuáles son sus movimientos yo creería de que esto lo hizo para esperar que se calme las aguas y después intentar con el aval que tiene el Fondo Monetario y ayuda diplomáticas que pueda tener de algunos gobiernos de izquierda conseguir que lo vuelvan a insertar en el mundo financiero internacional y volver a conseguir préstamos porque los que tiene aprobados se están agotando y el BCIE no está siendo capaz de darle la misma cantidad de dinero que le estaba dando hasta ahora”.

Sin fondos para el aparataje de represión

La activista política Alexa Zamora señaló que la falta de acceso a la cooperación y financiamiento internacional de parte del régimen Ortega Murillo se debe a que los fondos obtenidos son utilizados para fortalecer el aparataje de persecución y represión, sumado al detrimento de las relaciones diplomáticas.

“Hay varias instancias de cooperación que no solamente han reducido sus aportes económicos para proyectos que tenían con el estado de Nicaragua sino que algunos incluso se han retirado del país entonces en efecto afecta la cantidad de disponibilidad de fondos a los que tienen acceso”.

También recalcó que los aliados estratégicos del régimen Cuba, Venezuela, China, Rusia e Irán tampoco le están ayudando “ninguno de ellos está en condiciones para auxiliar la fragmentada economía de Nicaragua”.

Clima de inversión no es óptimo

Al mismo tiempo, Zamora señaló que el clima de inversiones en Nicaragua no es óptimo debido a la inseguridad jurídica que impera en el país.

“Nicaragua no presta un clima óptimo para la inversión extranjera ni para la exportación, básicamente exportamos materia prima. El sector privado está viendo la afectación por la falta de inversión extranjera, también la inseguridad jurídica y un clima generalizado de crisis que ha ido cerrando a partir de 2018. La tasa de migración ha aumentado estratosféricamente en este periodo de tiempo 2018 a 2023 y eso se ve reflejado en la economía por qué esto afecta directamente al régimen y no solamente a los ciudadanos”.

Agrega “Los recursos económicos son limitados hay una afectación a la macroeconomía entonces no le puede sacar más impuestos a las empresas y no tenés los fondos de la cooperación para echar mano de ese recurso; en términos económicos para el régimen es insostenible mantener este ritmo de represión y la escala en términos de nómina que requiere”.