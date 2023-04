Limones, pollo y papel higiénico con incrementos preocupantes en Nicaragua

La docena de limones puede costar entre 100 y 150 córdobas, dependiendo de dónde se compre. El papel higiénico casi ha duplicado su precio mientras el pollo subió 7 córdobas por libra de la semana anterior a esta

La docena de limones cuesta entre 100 y 150 córdobas en Nicaragua, mientras que el rollo de papel higiénico ha llegado a duplicar su valor en los últimos seis meses, sin olvidar que el pollo incrementó al menos 7 córdobas por libra, una situación que aqueja a los nicaragüenses, pues consideran que todos estos productos de la canasta básica son necesarios en los hogares.

Marcela, una maestra de educación primaria, madre soltera de dos niños de 6 y 4 años, señaló a 100% Noticias que le preocupa el costo de los limones, pues en su casa los consumen por salud.

“Algunas amigas me dicen que ellas no pagan diez pesos por un limón, que prefieren comprar una bebida en polvo con sabor a limón, pero no saben que los limones son saludables, pues son fuente de vitamina C. En mi caso, a mis hijos les doy limonada por ese tema y jamás un jugo artificial nos va a proveer salud”, señaló.

Asimismo, dijo que las naranjas, que son el otro cítrico que le proporciona a su familia, también tienen un costo alto.

“A pesar que estamos en temporada de frutas, las naranjas cuestan 60 córdobas en el mercado, ya si vas al súper el precio varía, así que he optado por usar más naranja que limón, por el costo que es prácticamente la mitad, pero en algunas cosas el limón no se puede sustituir, como por ejemplo cuando se toma como digestivo”, prosiguió.

“El precio del limón más caro es el criollo o el de Castilla, que vale hasta 100 en el mercado. Si comprás el limón grande que llamamos real te sale como a 20 córdobas menos por docena y en realidad los nicas lo usamos muy poco. Yo no compro ni media docena a la semana, porque es pecado y no hay suficiente dinero, cuando compras por unidad te cobran 10 córdobas por cada uno y me llevo dos o tres, solo para una necesidad extrema”, comentó.

Por otro lado, en los mercados capitalinos y en algunos departamentos se advierte desabastecimiento de pollo, sobre todo de cortes como el filete.

Según un sondeo realizado por VOSTV algunos comerciantes acusan que hay desabastecimiento por el tema de la gripe aviar en Costa Rica, pues uno de ellos aclaró que a lo interno solo se produce el 60% del pollo que se consume y el 40% restante se importa.

“La pechuga con alas estaban entre 52-53 córdobas y ahora están en 60, una variación de hasta 7 córdobas. Filete no hay desde hace unos 15 días”, dijo el comerciante Moisés Valle.

Papel higiénico ha duplicado su precio

Pese a que según el Instituto Nicaragüense de Desarrollo, INIDE, reportó que el precio de la canasta básica de marzo bajó 5 córdobas, referente a la de febrero, en la realidad el nicaragüense se enfrenta al hecho de que prácticamente todos los productos han incrementado su valor.

“La libra de arroz quebradito vale hasta 18 pesos, cosa que se compraba en 12 o 13, pero lo que me tiene sorprendida es el incremento del papel higiénico, un rollo de 14 pesos ahora vale hasta 30, así que no queda más que buscar lo más económico”, dijo una ama de casa que omitió su nombre.

Raúl, un comerciante de abarrotes, reportó que ha variado el consumo en cuanto al papel higiénico en el sentido que antes la gente compraba los de marca, pero ahora están consumiendo más uno que llaman “pelón”, porque es el más económico.

“Antes al papel pelón la gente lo miraba mal, porque viene sin ningún tipo de envoltura, el rollo por unidad costaba 10 córdobas y por fardo de 24 rollos se comercializaba entre 190 y 220 córdobas, mientras que los de marca, por así decirlo, valían 18 o 20 por rollo, y ahora están hasta en 30 pesos y eso les merma el bolsillo”, argumentó.

Este propietario de abarrotes asegura que el “pelón”, pese a que ha duplicado su precio, es ahora el papel higiénico que más se está vendiendo, pues cuesta 17 pesos si se compra por fardo, mientras los otros se cotizan arriba de los 24 córdobas.