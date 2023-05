El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector manufacturero) se situó en los 49,2 puntos, por debajo de los 51,9 de marzo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una caída del 5,3 % hasta 71,66 dólares el barril, encadenando cuatro jornadas de pérdidas, con los inversores a la espera de la conclusión de la reunión de la Reserva Federal de EE.UU., mañana, y todavía digiriendo los recientes datos de la industria manufacturera china.



Al cierre de las operaciones en Nueva York, el barril de WTI para entrega en junio se depreció 4 dólares con respecto al cierre del día anterior, y perdía la barrera psicológica de los 75 dólares el barril.



El petróleo de referencia estadounidense ya abrió a la baja lastrado por el temor al retroceso de la demanda en China después de que se anunciara el fin de semana que la actividad en la industria manufacturera en ese país -mayor consumidor mundial- se contrajo en abril por primera vez en 2023, situándose por debajo de lo pronosticado por los analistas.



El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector manufacturero) se situó en los 49,2 puntos, por debajo de los 51,9 de marzo y lejos de lo vaticinado por los expertos, que pronosticaban que llegaría a los 51,5.



Asimismo, se prevé que la Fed, que se reunirá hoy y mañana, aumente las tasas de interés en otros 25 puntos básicos, aunque algunos analistas esperan que empiecen a plantear una pausa en las subidas.



El aumento de los tipos de interés para frenar la inflación han encarecido el dólar y están desacelerando la economía y, muchos analistas, llevan meses advirtiendo de que si la Fed no cambia su política monetaria Estados Unidos podría verse abocado a una recesión.



Otro de los factores de esta bajada en el reciente desplome del banco First Republic y su compra por JPMOrgan Chase y el temor a que la crisis bancaria desatada en marzo no haya concluido.



El analista de la firma Oanda Craig Erlam apuntó que ya se han borrado las subidas registradas por el oro negro después de que la OPEP- anunciara nuevos recortes en el bombeo de petróleo.



Para Erlam esto "sugiere que los operadores ahora creen que la perspectiva económica se ha deteriorado en la medida en que el recorte de producción no creará el déficit que se temía cuando algunos pedían que el precio del barril se situara en 100 dólares".



Por otra parte, los contratos de futuros de gas natural para junio bajaron 0,1 dólares, hasta 2,21 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes restaron 0,11 dólares, hasta 2,43.