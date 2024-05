“Estamos sobreviviendo”, dice ama de casa por alza en Canasta Básica que se cotiza en 20,447 córdobas

Una ciudadana bajo anonimato dijo a 100%Noticias “esto está horrible, estamos sobreviviendo, vos no te imaginas”

Equipo de Periodistas

Mayo 15, 2024 10:50 AM

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) informó que el precio de la canasta básica se cotiza en 20,447.62 en abril, sin embargo familias nicaragüenses consultadas por 100%Noticias señalan que los precios reales están en los mercados, al punto, que aseguran “estamos sobreviviendo” por los altos costos de los productos.

Una ciudadana bajo anonimato dijo a 100%Noticias “esto está horrible, estamos sobreviviendo, vos no te imaginas”.

Asegura que cada tres días los productos suben, lo que genera inestabilidad en los hogares.

“Ayer fui al mercado, 6 tomatitos 20 pesos, la cebolla volvió a subir, o sea, los precios están subiendo cada tres días, baja una cosa, pero se disparan dos o tres cosas, entonces es una inestabilidad que está bien fuerte, antes iba semanal al mercado semanal ahora voy tres veces a la semana ¿por qué? Porque no ajusto para las compras”, expresó.

LEER MÁS: Régimen celebra aumento en la producción de queso pero la libra no baja en mercados de Nicaragua

Esta ama de casa asegura que “todo está por las nubes” porque el alza en los productos antes se daba cada 15 días y ahora es semanal.

“El aceite el bidón se cotiza en 300 córdobas “de repente baja y va bajando 100 o 50 córdobas y después se dispara a más 300 córdobas, es un golpe antes el alza se daban 15 días o un mes ahora es semanal”, comentó.

Añade que “prácticamente estamos sobreviviendo como dicen coyol quebrado coyol comido”.

Asegura que en los mercados capitalinos nadie regula los precios. “Yo voy un día y la cebolla estaba a 19 córdobas, a los tres días a 23 córdobas, hoy a los 4 días a 28 córdobas la libra. Hay una inestabilidad y nadie está regulando ¿Quien va a regular precio en el mercado?, hay problemas con las pesas también ahorita denunciaron dos vendedores de pollo”.

Gente saliendo a las calles

Por otro lado, la ciudadana observa que los altos costos de la canasta básica están obligando a las familias a salir a las calles.

Señala que en su cuadra abrieron tres nuevas ventas de comida “la prueba está que ves a mucha gente abriendo negocio, aquí por mi cuadra tengo tres comiderias que están vendiendo que repocheta, tajaditas con queso, o sea se está saliendo todo el mundo a las calles, ¿imagínate por qué? Porque los que están dando trabajo, no, no te pagan más de 6,000 pesos y 6,000 pesos no es nada para mantener un hogar, entonces prefieren quedarse en la casa estar sacando cositas que lo vienen ganando y están en sus casas”.

Asegura que la situación es terrible “te puedo decir que la situación, no es un secreto, es terrible. Es un hecho aquí no estamos ganando ni la canasta básica desde hace años, esto está peor que nunca”.

Salarios no alcanzan para cesta

El economista y abogado nicaragüense exiliado en Costa Rica, Marco Aurelio Peña, dijo a 100%Noticias que el costo de la canasta básica equivale a unos 553 dólares, monto que supera el salario mínimo de un trabajador.

“Con el salario mínimo más alto, un trabajador apenas estarían consiguiendo 6 de cada 10 productos de la canasta básica, para que se hagan una idea, un médico general podría estar ganando con jornadas extenuantes de trabajo unos 16.000 córdobas, es decir que destinando todo su salario no podría comprar toda la cesta básica de consumo, ni hablemos de los salarios promedios a nivel nacional, en términos, reales y nominales”, explicó.

Según el experto, los altos costos de la canasta y los salarios estancados castigan el poder adquisitivo de los trabajadores.

“Es notorio el declive por tanto se castiga el poder adquisitivo de los nicaragüenses, se está erosionando, mientras macroeconómicamente se le dice a la gente que el país está bien y va por buen ritmo, en la microeconomía la gente observa y siente”.

Asegura que la población está consciente que la economía no está bien y que no va por buen rumbo, sino todo lo contrario es un rumbo incierto, “hay un presente desolador, hay desolación económica y la gente no tiene la expectativa de que el día de mañana esté mejor que hoy las cosas”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: Las reservas internacionales brutas de Nicaragua alcanzan 5.778,4 millones de dólares

También el economista Enrique Sáenz señala que el aumento salarial de los trabajadores fue absorbido por el aumento en los precios de los alimentos.

“Entre enero y abril el costo de la comida aumentó en 600 córdobas esos son datos oficiales del INIDE qué significa que si una persona ganaba 10.000 córdobas, al iniciar el año en enero y no recibió ningún ajuste salarial al llegar a abril, es como que le hayan sacado 600 córdobas de la bolsa porque tiene que pagar más por la comida”.

Añade que “asumamos que un nicaragüense que gana 10.000 córdobas recibió un ajuste del 5%. ¿Qué significa esto? que ya el aumento de la comida se comió el ajuste y todavía le quedan faltando 100 córdobas para comprar la misma cantidad de frijoles, arroz, tortilla y aceite”.

En este sentido, Sáenz señala que de nada sirve el discurso triunfalista del régimen de Daniel Ortega que hablan de bonanza económica y robustez de las cifras macroeconómicas, cuando la población resiente los altos costos de los alimentos.

“¿De qué le sirve al pueblo nicaragüense, esa alegre cifra de la dictadura de crecimiento económico? si a la hora de llegada se traduce en menos comida en las mesas, por otro lado, recordemos que también los paniaguados de la dictadura salieron muy fachentos hablando de que por la fortaleza económica del país estaban estableciendo una tasa de cambio fija entre el dólar y el córdoba porque el córdoba era poderoso supuestamente esta medida era para estabilizar los precios para controlar la inflación y que todo iba a ser bonanza, pues bien nada de bonanza”, reprochó.