Enrique Sáenz: en Nicaragua hay contrabando de oro por parte del “estado mafioso”

El economista y analista Enrique Sáenz reveló cómo en los últimos 4 años se ha dado el contrabando de oro, sin que ninguna institución pública reclame, pues reflejan una cantidad de onzas producidas mientras las exportaciones son por varias toneladas más.

“Cuando nosotros hablamos de que en Nicaragua se ha entronizado un estado mafioso no es por discurso, sino que efectivamente lo que tenemos en Nicaragua es un grupo mafioso que controla la totalidad de la instituciones públicas, para acumular riquezas de manera fraudulenta y asegurarse impunidad, no es discurso porque tenemos prueba”, dijo Sáenz, quien efectivamente expuso las pruebas.

Para él, se trata de “una de las acciones de la mafia en el poder y en este caso es el lavado de dinero, más bien contrabando y lavado de dinero por centenares de millones de dólares con el negocio del oro”.

El economista señala que las pruebas cualquiera las puede encontrar si las buscan en las cifras oficiales.

“La cifra oficial es lo que muestran y es que de año en año esta mafia, la mafia en el poder, está exportando hacia el exterior más onzas de oro que las que reportan que se producen en las minas. ¿Cómo es posible que exporten más oro del que se produce? Solamente hay una explicación: ese oro lo traen de contrabando de otro lado y después lo exportan como oro nica”, explicó Sáenz.

Él señala que se trata de contrabando y lavado de dinero al mismo tiempo y dijo que no estamos hablando de 10 millones de dólares o 20 millones de dólares, sino que ya en el 2022 se acercó a los 300 millones de dólares esa operación fraudulenta.

Negocio millonario

Sáenz presentó las cifras dispares año a año desde 2019 cuando reportaron la producción de 294,000 onzas de oro, pero exportaron 62 mil onzas más y eso ha venido creciendo hasta 2022.

“La diferencia entre lo que ellos dicen que produjeron y lo que ellos dicen o que produjeron las minas y lo que ellos dicen que se exportó fueron 62,000 onzas de oro 106,000 en el 2020, 162,000 en el 2021 estamos hablando de la diferencia entre exportaciones y la producción y 157,000 onzas de oro de diferencia en el 2022”, señala.

En 2022 la cifra de dinero obtenida de las onzas extras que exportaron es de casi 300 millones de dólares.

“Este es fraude que están cometiendo los personajes de la mafia en el poder, porque quedemos claro, esto no puede operar si no es bajo control de la mafia en el poder, porque la Unidad de Análisis Financiero, UAF, son Cómplices de la mafia en el poder, El Banco Central ya debería haber constatado estas diferencias y poner la denuncia correspondiente, el Ministerio Público ya debería haber actuado hasta la Contraloría tendría que actuar, pero como los titulares de estos órganos son titulares y títeres de Ortega no mueven un dedo”, insistió Enrique Sáenz.

“En Nicaragua es un estado mafioso lo que está entronizado,cierto que hay dictadura, es cierto que hay totalitarismo, pero fundamentalmente es un estado mafioso, un grupo mafioso que controla la totalidad de las instituciones públicas para acumular riquezas de manera fraudulenta y asegurarse no solo la permanencia en el poder sino también la impunidad, esto tiene que ver de manera directa con nuestra reputación como país, lo cual tiene una medición que repercute en las inversiones”, concluyó Enrique Sáenz.