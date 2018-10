12, Febrero, 2015 12, Febrero, 2015 9:17 a.m. 9:17 a.m.

FMI EVITA QUIEBRA DE UCRANIA PERO EXIGE REFORMAS

El esperado acuerdo de financiación entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de Ucrania se hizo finalmente realidad este jueves, aunque la cuantía finalmente desembolsada será menor de lo previsto por el Gobierno de Kiev y la lista de reformas y ajustes que condicionan su desembolso es larga y complicada. Ucrania evita así el precipicio pero no las dificultades. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, anunciaba desde Bruselas un acuerdo para proporcionar a Ucrania 15.500 millones de euros (17.500 millones de dólares) durante los próximos cuatro años. Ese acuerdo sustituye al anterior, de 15.000 millones de euros y del que solo se han desembolsado unos 4.600 millones. A esa cuantía hay que añadir, unos 1.800 millones de euros en préstamos bilaterales de Estados Unidos; otros 2.000 millones de la Unión Europea y otros 1.800 millones prometidos por el Banco Mundial. En total, el actual programa movilizará unos 21.100 millones de euros. Japón y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo han prometido ayuda pero está aún sin concretar. “Es un programa ambicioso, duro y que conlleva riesgos”, aseguraba la responsable del Fondo sobre este rescate, “pero es también realista y representará un punto de inflexión en Ucrania”. El FMI ha elogiado las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Arseni Yatseniuk: un déficit del 4,6% del PIB en 2014 frente al 5,8% previsto; subidas del precio del gas y del combustible para calefacción; y la libre fluctuación del tipo de cambio de la grivna. Pero el listado de tareas pendientes parece no tener fin: saneamiento bancario; mejorar el gobierno de las empresas públicas; medidas anticorrupción; reforma judicial, energética, de pensiones y tributaria. “El tamaño del paquete de ayuda debería ser suficiente para cubrir las necesidades de financiación de un par de años y eliminar la incertidumbre sobre una crisis de balanza de pagos y el sector financiero”, explicaba William Jackson, de Capital Economics, en una nota a clientes. Lagarde explicaba que, junto a esas ayudas, “y como el gobierno ucranio ha anunciado ya, se pretende llevar a cabo consultas con los acreedores de la deuda soberana con el objetivo de mejorar la sostenibilidad. Todas esas fuentes sumadas, calculamos que el paquete financiero total alcanzará los 40.000 millones a lo largo de los próximos cuatro años”. Y ahí está una de las claves del acuerdo porque algún tipo de reestructuración de la deuda externa parece inevitable. “El riesgo de reestructuración de la deuda es elevado. No es realista la pretensión del Fondo de que podrán financiarse en el mercado”, asegura Lilit Gevorgyan, analista de IHS. El presidente ucranio, Petró Poroshenko, agradeció a la comunidad internacional el “colchón” de ayuda financiera que, dijo, ayudará a su país en una situación económica que cada vez es más asfixiante para los ciudadanos. “Haremos lo que podamos”, sentenció. EL PAÍS.