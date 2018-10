15, Febrero, 2015 15, Febrero, 2015 10:06 a.m. 10:06 a.m.

IMPACTA POSITIVAMENTE NO COBRAR EN CENTROS TURÍSTICOS DE INTUR

El inicio de la temporada veraniega y la disposición del Gobierno Sandinista de eliminar el cobro en los centros turísticos que administra el Intur, está contribuyendo a que lugares como Pochomil, en el municipio de San Rafael del Sur, se vean vayan poco a poco siendo abarrotados por cientos de bañistas deseosos de disfrutar de las bellezas naturales de Nicaragua. Este fin de semana muchas personas llegaron a Pochomil para aprovechar que la entrada gratuita expande un poco más sus presupuestos y por tanto las posibilidades de recrearse. El alcalde Noel Cerda aseguró que decisiones como ésta impulsan el turismo sobre todo en centros como Pochomil, donde los visitantes son principalmente personas de bajos recursos o bien de ingresos medios. Cerda destacó que ahora no hay ninguna restricción de orden económico para que la gente llegue a la playa, y subrayó que el no cobro incluye a aquellos comerciantes que no teniendo un local ofrecen diferentes productos a los veraneantes. Conocedores de esta disposición, algunos nicaragüenses residentes en Estados Unidos y Costa Rica dijeron sentirse motivados por visitar el centro, uno de los más bonitos de los existentes en el departamento de Managua. “Esta es una de las estrategias de nuestro gobierno revolucionario para impulsar el turismo, y así nosotros que vivimos en el extranjero podamos venir a disfrutar de estas playas maravillosas”, señaló Sonia Alonso, quien aseguró que iniciativas como esta contribuyen a que más turistas lleguen a las playas. “Es una decisión maravillosa, perfecta para que los turistas podemos gozar más y divertirnos mejor, y porque necesitamos que nuestro dinero se estire”, dijo por su parte Nora Urbina. Los dueños de los locales también se muestran contentos con la gratuidad de la entrada, ya que mientras más gente llegue más se incrementan sus ventas. “Antes un bus pagaba 200 córdobas (por el ingreso) ahora la familia entra gratis, yo creo que ese es un gran beneficio para el centro turístico y para el turista y para nosotros como proveedores de servicios turísticos porque la gente entra con más tranquilidad y consume. Eso que va a pagar en entrada lo consume”, expresó Marvin Baltodano, de restaurante Maryouri. Recientemente la Alcaldía de San Rafael del Sur construyó 900 metros de andenes del Centro Turístico, lo cual contribuye a hacerlo más llamativo y cómodo a los ojos de los visitantes. EL 19DIGITAL