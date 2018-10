06, Abril, 2015 06, Abril, 2015 10:52 a.m. 10:52 a.m.

CARNES AUMENTAN DE PRECIO

Un ligero aumento en algunos productos perecederos, así como en los diferentes cortes de carne se registró este lunes en los supermercados de la capital. No obstante, los granos básicos se mantienen estables. 100% Noticias constató que el arroz se mantiene en 11 córdobas con 70 centavos por libra, el azúcar se cotiza en 9 córdobas la libra y los frijoles se mantienen en 16 córdobas con 50 centavos. GRANOS AHORA ANTES ARROZ C$ 11.70 LB C$ 11.70 LB AZÚCAR C$ 9.00 LB C$ 9.00 LB FRIJOL C$ 16.50LB C$ 16.50LB ACEITE C$ 79.00 (1,500ml) C$ 79.00 (1,500ml) HUEVO C$ 107.00/128.50 C$ 128.50/119.00 En cuanto a los perecederos, esta tabla refleja un ligero aumento en productos como el tomate, pepino y cebolla. En cambio productos como el repollo, papa, chiltoma y plátano verde y maduro bajaron de precios. PRECEDEROS AHORA ANTES TOMATE C$ 10.70 LB C$ 10.50 LB ZANAHORIA C$ 11.00 LB C$ 11.70 LB CEBOLLA C$10.00 LB C$9.00 LB PAPA C$12.70 LB C$14.70 LB LECHUGA C$ 17.00 UNIDAD C$ 17.00 UNIDAD CHILTOMA C$ 11.20 DOCENA C$ 20.00 DOCENA PEPINO C$ 6.00 UNIDAD C$ 5.00 UNIDAD REPOLLO C$20.00 UNIDAD C$25.00 UNIDAD En el caso de las carnes aumentaron de precio en los siguientes cortes: Trasera de lomo, cabeza de lomo y carne para asar. Estos son los precios. CARNES RES AHORA ANTES TRACERA LOMO C$95.70 LB C$85.20 LB CABEZA LOMO C$ 95.70 LB C$90.90 LB POSTA PIERNA C$77.30 LB C$77.30 LB CARNE PARA ASAR C$90.30 LB C$85.90 LB CARNE MOLIDA ESPECIAL C$76.90 LB C$ 60.90 LB En cuanto a los precios del pollo y cerdo los precios se mantienen. CARNE CERDO ANTES AHORA POSTA CERDO C$67.00 LB C$67.00 LB LOMO CERDO C$ 80.30 LB C$ 84.60 LB POLLO PIERNA ENTERA C$32.90 LB C$36.30 LB PECHUGA C$ 32.00 LB C$ 32.00 LB Fuente: Leticia Gaitàn/100% Noticias