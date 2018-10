08, Abril, 2015 08, Abril, 2015 11:03 a.m. 11:03 a.m.

EDWIN CASTRO DICE QUE MILTON ARCIA HABRÍA VIOLADO LA LEY DE COSTAS

La demolición del hotel del empresario Milton Arcia ubicado a orillas del muelle de Moyogalpa en la isla de Ometepe, sigue siendo la noticia más destacada de la semana y la más seguida en las redes sociales. Este miércoles el diputado Sandinista Edwin Castro dijo que Arcia habría violado la ley de costas, donde se establece prohibiciones de construcción a orillas de mantos acuíferos. Sin embargo; según el señor Arcia, “la construcción del hotel, tiene más de 14 años y la ley de Costas no había entrado en vigencia”. Dijo el empresario acuático. Los magistrados de la Corte suprema de Justicia evitaron pronunciarse sobre el tema y manifestaron que era a ellos a quienes les correspondía pronunciarse. “El Poder Judicial no es quien tiene que pronunciarse, nosotros no tenemos nada que ver”. Reiteró la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos. Javier Chamorro, director de PRO NICARAGUA no cree que el caso de Milton Arcia, provoque afectaciones a la inversión. "No conocemos del caso de Milton Arcia, no tenemos la información a mano, lo que está claro es que este país" no afectará a "los flujos de inversión", dijo Chamorro quien recordó que 390 empresarios extranjeros llegaron al país el año pasado y que "no lo estarían haciendo si no encontraran seguridad jurídica". "Los flujos no estarían llegando... no creemos que un incidente puntual afecte la imagen del país", argumentó el funcionario ya que "podemos presentar 99 casos más" que no enfrentan situaciones semejante. El pasado viernes santo, el empresario Milton Arcia fue arrestado por las fuerzas policiales, tras oponerse a la demolición de su hotel; horas después fue liberado. Hasta el momento las autoridades competentes no se han pronunciado al respecto. Fuente: 100% Noticias