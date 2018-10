10, Abril, 2015 10, Abril, 2015 2:06 a.m. 2:06 a.m.

CITIBANK BAJO LA LUPA FINANCIERA

Fitch Ratings colocó en Observación Negativa las calificaciones de Citibank de Nicaragua, días después que se anunciara un acuerdo de venta de las operaciones de Citi al grupo Ficohsa de Honduras. Las calificaciones de Citibank que Fitch colocó en Observación son la Calificación Nacional de largo plazo en ‘AA+(nic)’ y la calificación Nacional de Corto Plazo en ‘F1+(nic)’. La Observación Negativa indica que las calificaciones de Citi podrían disminuir varios escalones una vez concluido el proceso de venta, ya que el banco no contará con el soporte de su casa matriz Citigroup, Inc., el cual según Fitch es superior al del Grupo Ficohsa. Fitch considera que las calificaciones actuales del Citibank Nicaragua se fundamentan en el soporte que podría recibir --en caso de requerirlo-- de su accionista Citigroup, Inc. Calificado internacionalmente en ‘A’/Estable por Fitch, el cual cuenta con capacidad financiera para apoyar a su subsidiaria mientras esta siga siendo de su propiedad. “Para determinar las calificaciones de Citi bajo su nuevo accionista, Fitch evaluará tanto la fortaleza financiera intrínseca del banco como el soporte potencial”, destaca un comunicado de prensa de la agencia calificadora de riesgo. El pasado 25 de marzo de 2015, Grupo Ficohsa anunció la firma de un acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones de Citi y Cititarjetas de Nicaragua, S.A. por un monto no revelado. La transacción está sujeta a la aprobación de las Superintendencias de Bancos de Panamá, Honduras y Nicaragua. Hasta enero de este año Citibank Nicaragua contaba con una cartera de crédito de C$4,462 millones, de los cuales un 50% está colocado en préstamos personales, un 35% en tarjetas de crédito y un 7.8% al sector industrial. Se espera que la transacción entre ambos bancos se complete en el primer semestre de este año y que antes que finalice el 2015 Grupo Ficohsa absorba las operaciones de Citibank en Nicaragua. El anuncio de Citigroup sobre su salida de Centroamérica modificó la opinión de Fitch acerca de la importancia estratégica de estas subsidiarias. Fuente: END