04, Mayo, 2015 04, Mayo, 2015 2:37 a.m. 2:37 a.m.

PRECIO DE CANASTA BÁSICA ESTABLE

El precio de perecederos, granos básicos, carnes y lácteos se mantuvo durante el lapso de la semana, sin embargo los comerciantes temen que con el alza del combustible los productos suban de costo. “Hasta el momento todo está igual. El problema es que quienes nos traen los productos muchas veces se aprovechan y empiezan a cobrarnos más caro y la excusa que ponen es que como la gasolina subió ellos no pueden tener pérdidas”, dijo doña Hilda Moraga, vendedora del Mercado de Mayoreo. Productos como la docena de chiltoma de cocina aún se cotiza entre 15 y veinte córdobas, la libra de cebolla entre siete y ocho córdobas, el balde de tomate a sesenta córdobas y la libra de papa a nueve. A partir de este domingo el valor de los hidrocarburos sufrió una nueva alza. Esta es la cuarta semana consecutiva que la gasolina súper y regular sube de precio y la sexta semana del diesel. Se constató que el arroz se mantiene en 11 córdobas con 70 centavos por libra, el azúcar disminuyó 20 centavos por libra y los frijoles se mantienen en 16 córdobas 50 centavos. GRANOS AHORA ANTES ARROZ C$ 11.70 LB C$ 11.70 LB AZÚCAR C$ 8.80 LB C$ 9.00 LB FRIJOL C$ 16.50LB C$ 16.50LB ACEITE C$ 79.00 (1,500ml) C$ 79.00 (1,500ml) HUEVO C$ 128.50 C$ 128.50 Respecto a las carnes se cotizan entre 90 y 101 córdobas en dependencia del corte. CARNES RES AHORA ANTES TRACERA LOMO C$94.70 LB C$94.70 LB CABEZA LOMO C$ 101.90 LB C$ 101.90 LB POSTA PIERNA C$77.30 LB C$77.30 LB CARNE PARA ASAR C$90.30 LB C$90.30 LB CARNE MOLIDAESPECIAL C$66.30 LB C$76.90 LB En cuanto a los precios del pollo se mantienen estables respecto a las semanas anteriores. *CARNE CERDO AHORA ANTES POSTA CERDO C$63.60 LB C$63.60 LB LOMO CERDO C$ 80.30 LB C$ 80.70 LB *POLLOPIERNA ENTERA C$32.90 LB C$38.50 LB PECHUGA ENTERA C$ 33.00 LB C$ 34.90LB Algunos consumidores consideran que la adquisición de la canasta básica cada día es más difícil por los altos precios. Hoy/100% Noticias