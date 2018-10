12, Mayo, 2015 12, Mayo, 2015 10:14 a.m. 10:14 a.m.

PIERO COEN VE POSITIVO INTERÉS DE EMPRESAS INTERNACIONALES POR EL CANAL

El empresario Piero Coen habló hoy sobre las perspectivas del Canal Interoceánico en Nicaragua, y ve positivo que inversionistas italianos se interesen en el proyecto, del cual dijo, hay poca información, pero expresa que entiende que el gobierno tenga su estrategia para no dar muchos detalles, debido a que no solo es un proyecto de construcción, sino, un tema geopolítico en el cual están interesados muchos países. Don Piero Coen dijo a 100% Noticias que esperarán los estudios de factibilidad y de impacto ambiental para ver la viabilidad de inversión en ese mega proyecto que trae consigo varios sub proyectos. ‘’Hay oportunidades para crecer, y es un proyecto al que todos ponen los ojos. Nos interesa conocer más información como inversionista, pero el gobierno maneja lo que hace sobre esa estrategia’’, indicó Coen. 100% Noticias