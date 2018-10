DISMINUYE PRECIO DE CARNE, PERO VENTAS SE RESIENTEN

1:49 a.m.

La carne de res , que para algunos cortes se llegó a pagar hasta C$100 o más por libra en algunas distribuidoras del país, ha venido reduciéndose. La última baja reportada por los comerciantes es de C$5.00 con respecto a 15 días atrás, según comerciantes de los mercados. “Casi todo bajó como C$5.00 (en comparación con la quincena anterior), la cabeza de lomo la tenemos a C$85 y la posta de pierna igual, ahora la posta de cerdo está a C$70 la libra y C$65 la costilla”, detalla Yeimi Dávila, quien vende dicho producto en el mercado Iván Montenegro. Según Raúl Barrios, gerente general del matadero San Martín, esta disminución en los precios de la carne se debe a que “tanto en el mercado nacional como internacional existe más oferta de reses”. Agregó que el mercado centroamericano tiene una mayor oferta de ganado, lo cual garantiza esta leve disminución en el precio del producto. El gerente general de matadero San Martín aseguró que en los meses que restan del 2015, los precios de la carne pueden experimentar un alza o una disminución, dependiendo de cómo evolucionará la oferta y la demanda de dicho producto en el mercado internacional. Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), durante los primeros seis meses del año la matanza total de ganado vacuno fue de 340,300 cabezas, mientras que en el 2014 sumó 367,300. De enero a junio del 2014 se sacrificaron 27,000 cabezas más que en 2015.Pese a esta disminución en el precio, los comerciantes refieren que en las últimas semanas las ventas no han sido muy buenas. “Las ventas han estado malísimas, vendíamos más cuando la carne estaba más cara que ahora”, refiere la comerciante Yeimi Dávila. Para Jairo Galeano, vendedor de carne en el mercado de Mayoreo, la situación es la misma. “Los precios han tratado de mantenerse desde que la carne se puso cara, realmente las ventas no han cambiado”. Hace varios meses, representantes de la industria de la carne informaron que cerca de 300,000 cabezas de ganado habrían salido de manera ilegal del país cada año, lo que dejaba desabastecidos los mataderos de Nicaragua.Cálculos efectuados por la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne) demostraron que en el período 2013-2014 se registró un déficit de más de 290,000 cabezas de ganado, las cuales no están en los registros de la extracción de reses, por lo cual se supone que salieron del país por medio de contrabando. Durante el mes de mayo, Canicarne anunció este problema para que instituciones como la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua trataran de resolverlo. Según varios estudios realizados por Canicarne, el contrabando se da hacia países del norte y, entre otras consecuencias, pone en peligro a las empresas exportadoras de carne en el país. En ese mismo mes, la escasez de ganado provocó una caída en las exportaciones y el encarecimiento de la carne en el mercado nacional. Asimismo, causó despidos de trabajadores de las plantas, lo que fue confirmado por Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores.END