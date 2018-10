EMPRESARIOS EN DESACUERDO CON INFORME DE DOING BUSINESS SOBRE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

PAGOS MÁS ÁGILES

MÁS DETALLES

Empresarios nicaragüenses y representantes de la construcción aseguran que los procedimientos para el sector en el país son ahora más ágiles que antes y están en desacuerdo con la clasificación que Doing Business da a Nicaragua es su último informe. Según el documento que cada año publica el Banco Mundial (BM), Nicaragua bajó dos posiciones respecto al informe anterior, colocándose en el puesto 125 de 189 países. “No entendemos qué es lo que el Banco Mundial está recogiendo, de quién lo está recogiendo y cómo lo está recogiendo. No entendemos qué es lo que está pasando en ese sentido, ni siquiera nos suman los números que dice el BM”, destacó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.A los empresarios les preocupa que --según Doing Business 2016-- en el caso del indicador para obtener permisos de construcción, Nicaragua pasó de la posición 164 a la 168 y en el procedimiento para pagar impuestos se pasó de la posición 163 a la 165. De acuerdo con el informe, para que un empresario consiga un permiso de construcción en el país tiene que realizar 16 procedimientos y esperar 207 días para obtener la respuesta y el valor de ese permiso representa el 3.3% del costo total de la construcción. El gerente general de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), Bruno Vidaurre, aseguró que ellos no están de acuerdo con los resultados del ranking de Doing Business, aunque admite que existe el reto de seguir mejorando cada día. “Nosotros no estamos de acuerdo porque los procedimientos toman menos tiempo de lo que dice el Banco Mundial. No es así, eso (los trámites) toma menos tiempo, pero es necesario seguir mejorando y ese es un reto que tenemos”, indicó.Desde el primer semestre de este año se ha registrado un importante crecimiento en la construcción residencial, comercial y pública y solo en materia de vivienda se construyeron cerca de 300,000 metros cuadrados. Sobre el pago de impuestos, el estudio del organismo financiero internacional señala que en el país los empresarios realizan cada año 43 pagos en un tiempo estimado de 207 días. Sin embargo, el presidente del Cosep sostuvo que debido al esfuerzo que han venido realizando las empresas privadas y las instituciones estatales en la Dirección General de Ingresos (DGI) han pasado de realizar 94 pagos cada año a 24 pagos. Además, añadió que “ya no se necesita estar físicamente en las oficinas de rentas”. “Para el caso de los grandes contribuyentes, estos lo pueden hacer en línea, a través de la ventanilla electrónica y en el caso de los pequeños contribuyentes, los que pagan una cuota fija, se ha empezado a trabajar con ellos a través de los agentes Banpro”, detalló Aguerri.El informe del BM también indica que en cuanto a facilitar la apertura de una empresa, Nicaragua pasa del puesto 119 al 123, en la obtención de permisos para obtener electricidad baja del puesto 90 al 94 y en la obtención de crédito de la posición 90 a la 97. Un comportamiento similar hay en el comercio transfronterizo y la resolución de insolvencia, donde se desciende una posición. Mientras, se mantiene el mismo ranking en registro de propiedades (147) y cumplimiento de contratos (94). Un punto en el cual Nicaragua mejoró en una posición fue en la resolución de la insolvencia al pasar de la posición 104 a la 103, entre 189 naciones. El presidente del Cosep insistió en que tanto el sector privado y el sector público han venido realizando esfuerzos para mejorar. “Nosotros hemos hablado con nuestras cámaras si ellos sienten que ha empeorado el pago de impuestos y por el contrario señalan que se ha mejorado. Creo que hemos fallado en poder trasladar los resultados de ese esfuerzo público privado y por eso es que están saliendo este tipo de respuestas”, opinó el dirigente empresarial. Fuente: END