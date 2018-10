24, Enero, 2016 24, Enero, 2016 9:34 a.m. 9:34 a.m.

BAJA PRECIO DE COMBUSTIBLES

El precio de los combustibles bajó este domingo en todas sus presentaciones, según confirmó Radio La Primerísima en distintas estaciones de servicio de la capital. Según los números de las pizarras en las distintas estaciones de servicio, la gasolina súper bajó un córdoba con 8 centavos por litro y ahora se cotiza en C$ 22.48 córdobas (0.83 dólares). La gasolina regular cuesta ahora C$ 21 córdobas con 51 centavos (0.79 dólares) luego de sufrir una baja de 49 centavos por cada litro. Por su parte, el litro de diésel, el de mayor demanda a nivel nacional por el transporte de carga y de pasajeros tuvo un baja de 62 centavos de córdoba por cada litro y ahora se cotiza en C$ 17.27 córdobas (0.63 dólares). Fuente: Radio La Primerisima