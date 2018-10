06, Febrero, 2016 06, Febrero, 2016 4:40 a.m. 4:40 a.m.

"PETRO- PARANOIA"

Según el economista Mauricio Peralta, se ha estado viviendo una “petro paranoia”, antes su sufría por los precios elevados del petróleo, ahora los productores petroleros sufren por la baja sorprendente, existe una guerra actual entre Arabia Saudita y Estados Unidos para ver quién puede sostener un mejor precio, a pesar de que solo en USA se encuentra el 10% de la producción petrolera, explicó en el programa Primer plano económico transmitido por 100% Noticias. "El petróleo estadounidense surgió por necesidad de lograr la autosuficiencia energética, que sufrió una especie de “petro-paranoia” por décadas, debido a las alzas imprevistas del precio del crudo por parte de la OPEP, que en ocasiones pusieron de rodillas al mundo entero controlando el 40 por ciento de la producción mundial"enfatizó Peralta Los precios del petróleo están presionados por un exceso de oferta que, de acuerdo con cifras de la OPEP, alcanza actualmente más de 2 millones de barriles por día, está previsto que la sobre oferta disminuya debido a que el aumento de la demanda mundial y el desplome de los precios generen una menor producción en algunos países fuera de la OPEP, pero aún no hay señales sobre si el cartel está dispuesto a reducir su suministro. “Es impresionante no sabemos hasta dónde puede llegar la baja del petróleo, lo positivo de esto es que no vamos a tener petróleo con precios elevados y eso lógicamente es un impacto positivo para la economía del consumidor “comentó Peralta. Desde que los precios del crudo empezaron a caer drásticamente hace 18 meses desde 100 dólares el barril hasta 40 dólares, el número de analistas predicen un repunte reducido. En julio del 2008 el petróleo tuvo una alza más grande de la historia, cerrando con 147 dólares el barril. Andreina Castillo/ 100% Noticias