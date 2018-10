EMPRESAS QUE APUESTAN POR LA EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA SON MÁS EXITOSAS

2:15 a.m.

no existe 100 empresarios que representan el PIB en Nicaragua e hizo hincapié al referir que el problema de la corrupción está vinculado con las empresa informales de comercio exterior que lidian con aduana y permisos migratorios.

La encuesta es representativa a nivel nacional y en los dominios de formalidad/informalidad, tamaño de empresa, sector económico y región. En total se entrevistaron a 2,539 empresas, 49% son formales y 51% informales.

José Adán Aguerri, líder de la cúpula empresarial, destacó que según la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015”, presentada ayer por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), las empresas a las que les ha ido bien en el país son aquellas que están en la formalidad y han apostado por la educación, la tecnología y los encadenamientos productivos. El presidente del Cosep alegó que para la realización de la encuesta se dividió al país en 5 regiones y ésta tenía 2 objetivos: caracterizar y evaluar los factores que inciden en el desarrollo de la empresa. Además recalcó los 4 elementos que definen el éxito de las empresas: educación, gestión, innovación y vinculación de mercado. Aguerri insistió en que las empresas tienen que salir del esquema tradicional de hacer negocios, ya que refirió que un 75% de las empresas se sienten cómodas en la informalidad. Las empresas que están en la informalidad no solo no tienen acceso a todos los beneficios mencionados, sino que limitan los beneficios de sus trabajadores, analizó el presidente del Cosep en el programa Jaime Arellano en la nación que se trasmite por 100% Noticias. De acuerdo con los resultados, sólo el 4.6% de las empresas tienen una contabilidad formal de sus negocios; 58.6% tienen alguna forma de contabilidad, ya sea en un cuaderno o de manera espontánea sin anotarlo; pero el 36.8% no lleva cuentas del todo. Sin embargo, esta situación es diferente para las empresas medianas y grandes, donde casi dos tercios de las medianas y el 95% de las grandes llevan contabilidad formal. Prácticas contables más desarrolladas están asociadas también a mayores niveles educativos de quienes dirigen las empresas. Según Aguerri, hace falta una mejor educación financiera a nivel empresarial para lograr operar de manera formal y así promover la productividad en el país. Aguerri enfatizó que en la realización de la encuesta se dividieron los tipos de empresas, es decir que de los dos 2 tipos se diferenció el sector a la pertenece. ''Tenemos el grupo de la micro y pequeña y grande empresa segmentado en sector primario, secundario y terciario que tiene que ver con empresas de comercio e industria'', dijo. Aguerri concluyó al decir que100% Noticias