16, Febrero, 2016 16, Febrero, 2016 10:22 a.m. 10:22 a.m.

ECONOMISTAS CREEN QUE CONGELACIÓN DEL CRUDO NO AFECTARÁ A NICARAGUA

Venezuela, Arabia Saudita, Qatar y Rusia acordaron congelar su producción de crudo a los niveles de enero de 2016 para hacer frente a la caída de los precios del crudo. El anuncio se produjo luego de la reunión de los ministros de los cuatro países en Doha, Qatar, este martes. Venezuela, Arabia Saudita y Qatar son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Rusia no. El precio del petróleo ha caído aproximadamente un 70% desde que alcanzó el pico de 116 dólares por barril en junio de 2014. Sin embargo algunos economistas consideran que la congelación de producción del crudo no impactará en Nicaragua. ''Con un petroleo más barato se gana mercado y si experimenta un aumento esta semana, habría un aumento en el precio de combustibles, sin embargo, el petróleo a base de equipos es extraído rápidamente a diferencia del tradicional que actúa como estabilizador de Nicaragua'', expresó el economista Mauricio Peralta. Por su parte, el economista Adolfo Acevedo dijo a 100% Noticias que es probable que los precios del petróleo se mantengan deprimidos. ''Pero no veo que vaya a producir efectos en el precio, porque los precios del crudo lo determina la oferta y demanda global'', refirió. Acevedo explicó: 'No creo que a corto plazo incida con los precios de la gasolina en Nicaragua'. “Congelar los precios al nivel de enero es lo adecuado para el mercado. No queremos grandes variaciones en los precios, queremos satisfacer la demanda”, dijo el ministro de Petróleo saudita, Ali al-Naimi. 100% Noticias