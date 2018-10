29, Febrero, 2016 29, Febrero, 2016 8:27 a.m. 8:27 a.m.

TRANSPORTISTAS PODRÍAN INCREMENTAR PASAJE EN BUSES EXPRESOS

Los empresarios de transporte del norte valoran aumentar el pasaje en un 40% en los buses expresos luego que ya no pueden llevar pasajeros de pie, según lo establecido por la normativa policial. Francisco Moreno, presidente de COOTRAN dijo que si bien la normativa busca de frenar los accidentes, y no permitir personas de pie en transporte expreso, efectuarán los debidos planteamientos para negociar las peticiones del sector transporte. ''Un incremento del 41% en el bus expreso de Managua a Matagalpa, es decir que el pasaje será de C$107, a Jinotega se prevé aumentar en un 41%, a Somoto 33% y el resto de departamentos andaría en los 22 y 25 por ciento de incremento'', manifestó Moreno. De acuerdo con Moreno, revisarán el precio del pasaje en el transporte ordinario o ruteado y señaló que el subsidio recibido no es suficiente pese a la baja del petróleo. ''El interés del gobierno es bajar los precios, pero no se reconoce el costo del vehículo y características de cada unidad para acceder a una tarifa distinta, creo que al negociar las tarifas se deben analizar las estructuras de costos'', refirió. Usuarios consultados por 100% Noticias mostraron su inconformidad al expresar que el aumento del pasaje vendría a afectar el bolsillo de los nicaragüenses. El presidente de la COOTRAN insistió en que no es una solicitud que está fuera del alcance de aprobar por el gobierno, ''porque las tarifas de Costa Rica y Honduras son más altas que las de Nicaragua aún si elevamos el costo descrito'', comentó. Stalin Andino/100% Noticias