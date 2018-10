PROGRAMAS SOCIALES PERMITEN CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES

Algunas de las beneficiadas destacan que el financiamientoles ha permitido crecer y generar recursos, “me han permitido superarme como mujer y como emprendedora ya que actualmente cuento con un negocio en mi hogar el cual me sirve para salir adelante. Gracias al apoyo del Gobierno he surgido lo cual me era imposible antes ya que los bancos y las financieras piden muchos requisitos, sin embargo Usura Cero únicamente solicita las ganas de trabajar” aseguró Claudia González, consultada por El 19 Digital.