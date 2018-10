21, Julio, 2016 21, Julio, 2016 9:42 a.m. 9:42 a.m.

UPANIC CONFÍA EN NEGOCIACIÓN CON EE.UU

El presidente de la Unión de Productores (Upanic), Michael Healy manifestó expectativas positivas de la reunión que empresarios y el gobierno de Washington sostendrán este 25 de junio, para negociar con Estados Unidos. La delegación nicaragüense busca acordar que la negociación no cause afectaciones a las exportaciones de maní y tabaco como parte de nuevas normativas, con la mayor reserva que tiene Estados Unidos. Los productores nicas temen que si esta negociación no funciona se invada de maní a los mercados en común de México, Europa y algunos países centroamericanos.