Muere Chadwick Boseman, protagonista de "Pantera Negra"

El protagonista de la película "Pantera Negra" y primer superhéroe negro que consiguió su propio filme independiente en Marvel, Chadwick Boseman, murió de cáncer de colon. Tenía 43 años.

Según la Voz de América, en el 2016, Boseman fue diagnosticado con la enfermedad, pese al tratamiento continuaba trabajando en películas de Hollywood. El actor fue sometido a múltiples operaciones y quimioterapias, informó su familia.

"Fue un honor para su carrera dar vida al rey T'Challa en Pantera Negra", añadió la familia. "Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo eso". El comunicado agregó que el actor "murió en su casa, con su esposa y junto a su familia".

Con "Pantera Negra", de 2018, batió récords. La película, ambientada en el ficticio reino africano de Wakanda, fue adorada por la crítica y el público, convirtiéndose en la primera cinta de cómic nominada al Óscar en la categoría de mejor película, y recaudó más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo.

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden escribió "Desde la Pantera Negra hasta Jackie Robinson, inspiró a generaciones y les mostró que pueden ser lo que quieran, incluso superhéroes".

The true power of @ChadwickBoseman was bigger than anything we saw on screen. From the Black Panther to Jackie Robinson, he inspired generations and showed them they can be anything they want — even super heroes. Jill and I are praying for his loved ones at this difficult time.