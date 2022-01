Febrero llega con series de gánsters, sospechas, sexo y esperados regresos

Madrid, 30 ene (EFE).- Las plataformas ofrecen este febrero estrenos de lo más diverso, de "Pam & Tommy" (Disney+) o "Suspicion" (Apple TV+), a "Children of Dune" (HBO Max) o "Señorita 89" (Starzplay), y con el esperado regreso de series, como la multipremiada "The marvelouse Mrs. Maisel" (Amazon Prime Video).

Día 2. "PAM & TOMMY" (Disney+), EL PRIMER VIDEO SEXUAL DE INTERNET

Lily James y Sebastian Stan protagonizan esta miniserie basada en la escandalosa historia del primer vídeo viral del mundo: el vídeo sexual de Tommy Lee, batería del grupo Mötley Crüe, y la actriz Pamela Anderson. El reparto también incluye a Nick Offerman, Taylor Schilling y Seth Rogen. El miércoles 2 estarán disponibles los tres primeros episodios.

Día 4. "SUSPICION" (AppleTV+), IMPRESIONANTE UMA THURMAN

Uma Thurman lidera este thriller que comienza cuando el hijo de una destacada empresaria estadounidense (impresionante Thurman) es secuestrado en un hotel de Nueva York; las sospechas recaerán sobre cuatro británicos, aparentemente corrientes, alojados en el hotel esa misma noche. La serie de ocho episodios se estrena con los dos primeros, seguidos de uno nuevo cada viernes. Día 4. "REACHER" (Prime Video), VUELVE LA SAGA DE LEE CHILD

La nueva y esperada serie de Jack Reacher, basada en la historias de la saga escrita por Lee Child, contará con Alan Ritchson como protagonista y tendrá ocho episodios en su primera temporada; la trama gira en torno a un crimen del que Reacher se convierte en el principal sospechoso, aunque es inocente.

Día 11. "INVENTING ANNA" (Netflix), LA HISTORIA DE ANNA DELVEY

Shonda Rhimes es la creadora de esta serie de nueve episodios que gira en torno a una periodista que investiga el caso de Anna Delvey, una famosa heredera alemana que se hizo con el corazón y el dinero de la 'socialité' neoyorquina antes de que se descubriera que en realidad no era quien decía ser. Julia Garner protagoniza esta historia basada en hechos reales.

Día 15. "FURIA" (Filmin), LA EXTREMA DERECHA ATACA EN NORUEGA

Dirigida por Magnus Martens y Lars Kraume, este thriller comienza con un impactante asesinato en el idílico pueblo noruego de Furia; con el auge de los nacionalismos en el fondo de la historia, la serie sigue a dos agentes encubiertos que deben librar una batalla a contrarreloj para evitar que una banda terrorista de extrema derecha provoque una terrible catástrofe en Europa.

Día 17. "CHILDREN OF DUNE" (HBO Max), MÁS SOBRE LA ANTIGUA PROFECÍA

Coincidiendo con el estreno de la película en la plataforma, HBO Max estrena esta miniserie de tres episodios basada en los dos últimos libros de la saga literaria de Frank Hernet; en esta ocasión, la antigua profecía se ha cumplido y el mandato del legendario Muad's dib ha transformado milagrosamente las tierras perdidas. En el reparto, dos "pesos pesados": James McAvoy y Susan Sarandon.

Día 18. VUELVE "THE MARVELOUS MRS. MAISEL" T4 (Prime Video)

La serie creada por Amy Sherman-Palladino vuelve por fin, tras un parón de más de un año, con Mrs. Maisel (Rachel Brosnahan) más entregada que nunca a su trabajo. Ya es 1960 y Midge encuentra un trabajo que le permite total libertad creativa, pero su compromiso con su oficio, y los lugares a los que le lleva, crea una brecha entre ella y su familia y amigos.

Día 18. "SEVERANCE"(Apple TV+), CIENCIA FICCIÓN...O SOLO FUTURO

Con Adam Scott y Patricia Arquette en los papeles principales, y Ben Stiller como productor ejecutivo, "Severance" narra el experimento de Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa los recuerdos del ámbito laboral y los de la vida personal. Se estrenan dos episodios y después, uno cada viernes hasta los 9 de la temporada.

Días 20 y 21: TERMINAN "THE WALKING DEAD" Y "KILLING EVE"

Tras once temporadas y doce años de emisión -los últimos 24 capítulos divididos en dos años- "The Walking Dead" llega a su fin a partir del día 21.

Y a partir del día 20, "Killing Eve" emitirá la tanda final de ocho episodios que supondrán el fin de la historia de Eve y Villanelle, esta vez bajo la batuta de la guionista Laura Neal, detrás de series como "Sex Education".

Día 22. "ALL AMERICAN: HOMECOMING" (HBO Max) SE CENTRA EN SIMONE

Nueva serie derivada de "All American", "All American: Homecoming" se ambienta lejos de la escena deportiva de la original en el instituto del sur de California, para seguir a Simone en su ingreso a la Universidad de Bringston. Trece episodios para averiguar si recupera su equilibrio en la cancha después de su embarazo, el matrimonio con Jordan y posterior divorcio.

Día 25. "VIKINGOS: VALHALLA" (Netflix)

"Vikingos: Valhalla" es una serie derivada de "Vikingos" que viaja a comienzos del siglo XI para narrar las aventuras de vikingos como Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter o Harald Sigurdsson. La trama, que combina historia y ficción, sigue la tensión entre las fuerzas vikingas y la corona inglesa.

Día 27. LUCÍA PUENZO DIRIGE EL THRILLER "SEÑORITA 89" (Starzplay)

La argentina Lucía Puenzo dirige la serie de ocho capítulos "Señorita 89", una historia ambientada en el glamuroso México de los ochenta, a través de las vivencias de Concepción (Ilse Salas), la matriarca del concurso de belleza más importante del país que, durante tres meses, entrena a las 32 finalistas del certamen en su finca. Allí, las concursantes descubrirán un siniestro mundo inesperado.