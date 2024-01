Tom Cruise firma con Warner Bros. para producir y protagonizar nuevas películas

Cruise llevaba una década sin trabajar en una producción de este estudio, desde que protagonizara 'The Edge of Tomorrow' junto a Emily Blunt y Bill Paxton

Enero 09, 2024 04:40 PM

Tom Cruise firmó un acuerdo con Warner Bros. Discovery para producir, desarrollar y protagonizar nuevas películas originales o franquicias a partir de este año, anunció el estudio este martes en un comunicado.



Una "asociación estratégica" que llevará a que la estrella estadounidense cuente con oficinas propias para su productora dentro las instalaciones de las que dispone la compañía en Burbank (Los Ángeles, EE.UU.), según informó el conglomerado mediático.



"Estamos encantados de trabajar con Tom, una leyenda absoluta de la industria cinematográfica (...) Nuestra visión, desde el primer día, ha sido reconstruir este icónico estudio a la altura de sus días de gloria", expresaron Michael De Luca y Pam Abdy, copresidentes y codirectores ejecutivos de Warner Bros. desde 2022.



Cruise llevaba una década sin trabajar en una producción de este estudio, desde que protagonizara 'The Edge of Tomorrow' junto a Emily Blunt y Bill Paxton, alcanzando una recaudación en la taquilla internacional de 370,5 millones de dólares.



"Siento un gran respeto y admiración por David, Pam, Mike y todo el equipo de Warner Bros. Discovery, así como por su compromiso con el cine, los aficionados y la experiencia en salas. Estoy deseando hacer grandes películas juntos", dijo el actor en el comunicado oficial.



Entre los títulos de Warner Bros. en los que había participado Cruise anteriormente también se encuentran 'Risky Business', 'Magnolia', 'Rock of Ages', 'Interview with a Vampire' o 'Eyes Wide Shut'.



El nuevo acuerdo no tiene cláusulas de exclusividad, por lo que el actor podrá seguir haciendo filmes con otras compañías a las que ya le une una larga trayectoria, como Paramount Pictures, con quien está grabando 'Mission: Impossible 8', o Universal, estudio detrás del nuevo proyecto de Cruise bajo la dirección de Doug Liman.



Tres veces nominado al Óscar, Cruise consiguió su película más taquillera en 2022 con 'Top Gun: Maverick', que se embolsó 1.490 millones de dólares en todo el mundo y fue nominada a seis Óscar.