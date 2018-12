Sarah Jessica Parker niega posibilidad de tercera entrega de “Sex and the City”

Sarah Jessica Parker, quien dio vida a Carrie Bradshaw en la serie de HBO y las dos películas de “Sex and the City”, reveló que no hay planes de una tercera entrega.

“No es algo de lo que estamos hablando ahora. Simplemente no tengo ni idea”, confesó la actriz a "Variety" durante un almuerzo de los Premios Muse.

La actriz fue el foco de atención durante el evento por dicha declaración. Fue homenajeada por su trabajo y apoyo a las mujeres de la industria del entretenimiento.

Como se recuerda, se especuló sobre los planes de una tercera película de “Sex and the City” durante el último mes, pero el actor Chris Noth negó la información señalando que no se estaba grabando la continuación.

Sarah Jessica Parker no es la única que ha negado la tercera entrega de “Sex and the City”. Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York) han hablado ya sobre las casi nulas probabilidades de que se realice el film.

Asimismo, Kim Cattrall (Samantha Jones) se negó públicamente a realizar la secuela de la película.