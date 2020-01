La mañana del 9 de Diciembre, falleció la bella y eterna voz de Marie Fredriksson, a los 61 años tras una larga batalla contra tumor cerebral.

Marie Fredriksson, la cantante del dúo de pop sueco Roxette, falleció a los 61 años, informó el martes la agencia que la representa.

La estrella de la música, mejor conocida por cantar baladas como "It Must Have Been Love" y "Listen to Your Heart" como parte de la banda sueca, murió el lunes después de una larga batalla contra una enfermedad.

Fredriksson formó Roxette junto con Per Gessle en 1986. Ambos lanzaron su primer álbum el mismo año y alcanzaron el éxito internacional a finales de la década de 1980 y durante la de 1990.

La agencia Dimberg Jernberg agregó que Fredriksson murió el lunes “a consecuencias de una larga enfermedad”.

“Con gran dolor debemos informarles que una de las artistas más grandes y queridas se ha ido”, dijo la firma.

Fredriksson se enfermó en 2002 y le diagnosticaron un tumor cerebral. Se sometió a radioterapia y continuó con problemas de salud.

El dúo logró éxito internacional a fines de la década de 1980 y principios de la década de 1990, con los álbumes Look Sharp! (1988) y Joyride (1991). Sus otros singles de éxito incluyen "The Look", "Dangerous" y "Fading Like a Flower (Every Time You Leave)".

Con información de AP