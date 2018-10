"ME GUSTARÍA SER RECORDADO COMO ALGUIEN QUE ALCANZÓ EL ÉXITO PESE A LAS ADVERSIDADES"

Aguerrido, valiente, tenaz, así describen los fanáticos a Rosendo Álvarez. El pugilista que hizo historia en Nicaragua, en un deporte aceptado por unos y rechazados por otros: el boxeo. Álvarez junto a Alexis Argüello, o “el flaco explosivo”q.e.p.d. , fueron emblemáticas representaciones que enorgullecieron al país de lagos y volcanes, figurando en prestigiosas portadas de diarios nacionales e internacionales. El pugilista, de estatura baja, de habla pausada, con un físico descuidado, pero lleno de ánimo brinda una entrevista a 100%Noticias en donde se define como ser humano, como boxeador, motivador, religioso, defensor de las luchas que él considera justas. Rosendo habla sobre la pelea que sostendrá este 10 de septiembre, Román El Chocolatito González; defiende a Ricardo “El Matador Mayorga”, lamenta la condición de el ex big leaguer nandaimeño, Evert Cabrera y aplaude la gestión del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega. P: ¿Cómo se define Rosendo Álvarez? ¿Como ser humano, como boxeador, como padre de familia, como activista? R: Es una pregunta bastante complicada porque realmente el único que puede valorar a una persona son las demás personas, yo puedo decir bellezas acerca de mi, cosas lindas, pero sinceramente solo soy un humano, un hombre que trata de dar lo mejor a mis semejantes y tratar de ayudar a las personas que lo necesitan. Somos personas que queremos un mundo mejor para las personas que lo necesitan y sobretodo soy cristiano, busco la manera de agradar a Dios y esa es mi meta, mi lucha todos los días. Constantemente vivo pensando quépuedo hacer para agradar a los ojos de Dios. P: La vida de Rosendo estuvo marcada por vicios como el alcohol; sin embargo pudo salir de ese mundo y ahora se le ve en actividades sociales trabajando con jóvenes. ¿de qué manera surge esta acción suya para ayudar a los demás? R: Fui un alcoholico como dice la gente, social, jamás caí tan bajo como para que digan: “vimos a Rosendo rodar por la tierra caído bien borracho”, no. Yo creo que alcoholico es aquel que aunque no caiga y no ande caído en las calles, tome licor continuamente, su mayor felicidad solo es cuando tome. Yo ya había llegado a ese extremo. Mi felicidad dependía de cuánto alcohol tomaba. Por el otro lado, servir a los jóvenes, niño, sociedad, (lo hago) por un ejemplo dando charlas. Siempre les animo a que luchen por sus sueños a no dejarse vencer por la adversidad, no dejarse vencer por la mediocridad y convertirse en una persona útil para nuestra sociedad. P: ¿Cómo le gustaría ser recordado? R: Me gustaría que la gente me recordara como alguien que quizo tratar de hacer lo mejor para el bien de mi pueblo. Siempre he luchado por que los pobres y los débiles tengan mejores oportunidades. Me gustaría ser recordado como alguien que alcanzó el éxito bajo muchas adversidades: pobreza, miseria, la guerra. Todas esas cosas que pasé cuando era un niño. P: ¿Cómo le gustaría poder ver a Nicaragua en un futuro respecto al deporte? ¿Cree que hay apoyo al deporte por parte de la empresa privada y el Gobierno? R: Claro que sí, en la actualidad los deportistas tienen muy buenos patrocinadores por parte de la empresa privada; la empresa privada está invirtiendo dinero en el desarrollo social, en la juventud. Igualmente el Gobierno de Nicaragua, aunque muchos no valoren eso. El deporte ha mejorado en gran calidad. Hay buenos futbolistas, buenos beisbolistas, hay bastantes jóvenes en las grandes ligas, y hay boxeadores considerados el mejor libra por libras como es Román El Chocolate González. Hay un avance total en todos los deportes, y eso es basado al apoyo que brinda el gobierno y la empresa privada que han ayudado a avanzar los deportes. P: ¿Cómo va con su promotora boxística? R: Bien gracias a Dios, hemos tenido el apoyo de la empresa privada porque gestionamos, salimos todos los días a buscar patrocinio las puertas de las empresas y de esa manera hemos logrado atraer patrocinio. Que ellos (los empresarios) inviertan en el deporte de nuestro país. P:¿Con qué frase le gustaría ser recordado? R: Yo he creído en la promesa de Jesucristo, y aunque haya muerto se que volveré a vivir. Esta sería la frase para mi tumba el día que me toque partir. P:¿Qué opina sobre la pelea de Román González con Carlos Cuadra? ¿Cuál es su pronóstico? R: Puedo asegurar que esta es la pelea más difícil que Chocolate tendrá que enfrentar. Carlos Cuadra no es ningún manco; es un medallista de oro en los Juegos Panamericanos y un Sólido campeón invicto en el boxeo profesional. P: Y su opinión sobre Cabrera y su actual condición. Evert Cabrera para mi y para muchos estaba considerado en convertirse en un súper en el beisbol nicaragüense jugando en las grandes ligas. Lamento mucho que haya pasado tantas dificultades productos del consumo de alcohol o droga, o lo que haya sido. Eso le ha cortado su carrera en el beisbol que seguro hubiera llegado muy lejos y convertirse en un gran pelotero. ¿Y Mayorga? Uno de los atletas que yo conocí desde que tenía 15 años. Él siempre me ha tenido mucho respeto y yo también a él; surgimos del Ejército Popular Sandinista en el año 1986, en la unidad deportiva. Fue ahí donde lo conocí a Mayorga. Él era 3 años menor que yo y siempre estaba escuchando mis consejos. Muchas personas se ensañan en querer verlo completamente destruido y eso fue lo que me causó un poco de dolor porque somos seres humanos y lo único que podemos hacer por alguien que tiene un serio problema de alcoholismo , de drogadicción o cualquier otra adicción que destruya la vida de un hombre, es echarle la mano no hundirlo. No digo que Mayorga sea una monedita de oro, sólo digo que hay que ayudarlo porque él fue un gran deportista y lo demostró venciendo a Andrew Lewis, Vernon Forrest, Fernando Vargas. Te puede interesar: Rosendo Álvarez: "Esta es la pelea más difícil que enfrentará Chocolatito" Rosendo Álvarez junto a su esposa compartiendo su testimonio en una iglesia evangélica. Foto: Manuel Guillen.