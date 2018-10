SECTORES CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD CON MÁS ACCIDENTES LABORALES

6:40 a.m.

Cada año,invierte, al menos, 50 millones de dólares para atender a las víctimas de. En, anualmente, se registran entre dos y cuatro, informó, en una entrevista a El Nuevo Diario, Carlos Adán Rodríguez, director del Instituto Nicaragüense de Entrenamiento y Capacitación Humanística (Inechsa). Según este especialista, en losdeben realizarse acciones de prevención para evitar. Por otro lado, el doctor Danilo Hernández, del laboratorio clínico El Mesías, le aseguró a El Nuevo Diario que “los riesgos ahora son iguales, (pues), no hay mucha diferencia con respecto a género, y es por eso que las empresas que se dedican a brindar servicios médicos deben entender la gran responsabilidad que tienen sobre el paciente”.El galeno aseveró que lo más preocupante es que la atención médica no es inmediata cuando ocurre unde este tipo. Para Rodríguez, refiere el diario citado, es vital que los empleadores cumplan con las normativas de seguridad laboral, especialmente, con la) “Todas las empresas endeben seguir los requerimientos mínimos de la higiene y seguridad laboral, también, deben brindar protección 100% física y mental a los trabajadores”, añadió el representante de Inechsa. En cuanto a las medidas de seguridad que aplican las empresas de electricidad, Dany Quinto, responsable de prevención de Disnorte-Dissur en Managua, declaró, en la misma entrevista, que dicha compañía “se ha venido evolucionando con el paso de los años con nuevas técnicas y nuevos equipos de protección, también con nuevos procedimientos”. “Las nuevas técnicas, por ejemplo, son el uso del arnés anticaída, ya que este permite que el trabajador quede colgado y no afecte alguna parte de su cuerpo. Es por eso que hemos reducido los accidentes, solo tenemos uno poco relevante en lo que va del año”, agregó Quinto. En 2014, 36 mil 322, mientras que en 2015 se registraron 37 680 atenciones en los centros de salud, por lo que, ha habido un aumento en este tipo de accidentes. En lo referente a las defunciones laborales, datos del INSS muestran que en 2015 fallecieron 647 hombres y 380 mujeres.