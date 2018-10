HABITANTES DE COLÓN DEMANDAN MÁS AYUDA

Unas 600 personas que habitan en la fronteriza comunidad dedemandan al gobierno demás ayuda. Según las familias afectadas por el, el gobierno a través de la, departamento de, solo entregó el plan techo en algunas viviendas, además señalan que la comida y víveres los están recibiendo de. “Fui una de las que nos fuimos de último y la decepción fue cuando venimos que hayamos todo este hecho un desastre, pero gracias a Dios no hubo vidas que lamentar (…) En la alimentación les estamos agradeciendo a los vecinos, a”, dijo Adelina Borges. “Aquí solo anduvieron dando a diferentes casas, techos. Nosotros estuvimos aquí cuatro días y no nos vinieron a preguntar de qué agua estábamos tomando, no nos dijeron nada. Ahoritanos está dando ayuda con lo que es la comida”, expresó Deyanira Ramos. “Aquí sufrimos duramente. Algunas personas estaban con el agua a la rodilla y elni cuenta se daba. Por lo menos a mí no me han dado ninguna lámina de zinc y mi hogar está desbaratada”, comentó Noel Vargas. “De todo nos dio el gobierno de, nos dio granos básicos, atunes, papel higiénico, jabón de olor”, declaró Benita Barahona. Elarrasó con todo a su paso en. A su pasobotó casas y arrancó el techo de gran parte de las viviendas. Las familias de esta comunidad sobreviven de la siembra y cosecha de plátanos y cacao, así como de la pesca. “El pescado se ha alejado para lo hondo y uno camina rebuscando lo que pueda agarrar”, aseguró Nixon Olivas. El equipo periodístico deintentó ingresar a las zonas cercas de la raya fronteriza con, donde elimpactó, pero oficiales del ejército denegó el paso, aduciendo razones de seguridad.