PICKY BÁEZ CUMPLE SU SUEÑO DE PRESENTAR EN TV DE EE.UU

Lacumplió su sueño de presentar en una televisora de Estados Unidos. Báez estuvo comode Telemundo.Picky a como la llamamos cariñosamente, y quien también es panelista del programa Ellas lo Dicen, contó que durante unas vacaciones en Miami junto a su familia,en esa ciudad para llevar un collage de sus videos como presentadora y fotografías y ver si se interesaban en su historia como“Me contactaron de Telemundo, no fue fácil toqué muchas puertas. Llegué les dije a las personas que te reciben en Telemundo que si les interesaba mi historia y muy amablemente me llamaron a una productora, Gabriela Vélez quien muy amablemente me recibió, le enseñé un poco de mi trabajo en 100% Noticias, del Show de Ellas lo Dicen, le interesó mi historia, pero tenía que consultarlo, como a los 15 minutos me llamó y me dijo que me tenía muy buenas noticias, que me querían hacer un reportaje especial”, relata Picky.En el reportaje de Al Rojo Vivo, destacan que, y que a pesar de la atrofia motora que padece, esta no le ha impedido cumplir sus sueños y romper con las barreras sociales.Picky relata que entre sus metas logradas está la de haber obtenido sudespués que se le negara en reiteradas ocasiones a causa de su discapacidad, pasó 10 años conduciendo sin licencia, pero ahora conduce sin ningún problema en las carreteras de nuestro país.Además de este reportaje especial, también se le dio lade Al Rojo Vivo.“Fue una experiencia maravillosa, me dieron un tour por todo el estudio de Telemundo, fue un sueño, cada una de las personas que me recibieron fueron más que amables, fueron pequeños ángeles que creo que Dios puso en mi camino para poder lograr esta meta”, expresó. Este es el reportaje especial de Al Rojo Vivo de Telemundo:*Fotos tomadas de Instagram de Picky Báez