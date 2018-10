ABORDAJE ÉTICO DE LAS NOTICIAS SOBRE VIOLENCIA MACHISTA

*Por María Martha Escobar El año pasado nos topamos con devastadoras noticias sobre violencia machista en los medios nacionales, 63 femicidios nos llenaron de luto e indignación. Demasiada crueldad y expresiones inhumanas circularon tanto en medios tradicionales como en redes sociales. Definitivamente no podemos olvidar el caso de Vilma Trujillo, torturada y quemada viva por decisión de un pastor "religioso" en Mina Rosita, ni el casi increíble femicidio de Massiel González, asesinada por su novio prácticamente a la vista de quienes circulaban en las afueras de Galerías, tampoco podemos olvidar a las otras 55 mujeres que ya no están entre nosotras, pues son irreemplazables. Para este 2018, tanto comunicadores como medios de comunicación debemos plantearnos metas positivas, entre ellas buscar estrategias para favorecer el abordaje de noticias relacionadas con la violencia y mejores maneras para denunciarla. En busca de pistas, conversé con tres colegas periodistas y comunicadoras, con amplia trayectoria y experiencia en la creación de contenidos digitales desde una perspectiva feminista, para indagar con ellas. ¿Qué significa abordar de manera ética las noticias sobre violencia contra las mujeres? y estas fueron sus respuestas:Profundizando en la crítica propositiva y ayudar a evitar errores en publicaciones lamentables, se recomienda:Según la experta en Comunicación y Género, Gema Manzanares, los medios de comunicación al abordar noticias sobre violencia machista: nunca, bajo ninguna circunstancia deben justificar la violencia. Deben desterrar del vocabulario de sus noticias las frases: “crimen pasional”, “riña familiar”, “pleito de parejas”, “por celos” y el famoso “no midió sus acciones”. Por su parte, Marta García, Comunicadora Audiovisual y especialista en Derechos Humanos, recuerda a periodistas y editores que no deben: poner en duda (y hacer dudar a la audiencia) del testimonio de las víctimas y sobrevivientes de violencia, mientras le dan seguimiento al caso mostrando que se pueden resolver y hay reparación para ellas. Para la periodista y bloguera Maryórit Guevara: Resulta ofensivo e inadmisible leer noticias que incluyan descripciones detalladas y gráficas de un abuso sexual, pues sólo exponen a la víctima o sobreviviente del mismo. Maryórit Guevara. Cerrando esta entrada en tono proactivo, preparé una lista de recomendaciones que pueden ser de mucha utilidad en caso de que medios y periodistas decidan encaminarse hacia un abordaje comprometido con la lucha contra la violencia hacia las mujeres.Los medios necesitan asumir su parte de la responsabilidad: crear políticas, capacitar a su personal, ser críticos con el contenido publicitario que divulgan. Pueden empezar por lo más sencillo: reconocer que necesitan hacer cambios y que la forma en la que dan cobertura a la violencia machista también tiene sesgos patriarcales. Diversificar las fuentes de información cuando se tocan temas relacionados con problemáticas de género, asegurando diversidad visiones, mostrando a las mujeres como protagonistas de las noticias, como fuentes y no sólo como víctimas. Otra acción a favor es evitar el sensacionalismo y la re victimización de las mujeres víctimas de cualquier situación de violencia, llámese acoso callejero, acoso sexual laboral, violencia física, psicológica o patrimonial, abuso sexual, femicidio, etc. Evitar el uso de lenguaje y ejemplos que refuercen el sexismo, la cosificación o inferioridad de las mujeres. Llamar a los agresores de mujeres como lo que son: acosadores, violadores o femicidas, dependiendo del caso en cuestión. Como periodistas y como medios hay que comprometerse con una visión de derechos humanos e impedir cualquier vicio o excusa en el que se apoye la violencia y se afecte nuevamente a la mujer sobreviviente. Y por último les comparto el audio de una magistral presentación que hizo Patricia Orozco durante el Foro abierto: Las mujeres contra la violencia machista: ¿víctimas pasivas o mujeres en resistencia? organizado por Fundación Luciérnaga en la Universidad Centroamericana.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!