Paul McCartney, reveló una confesión sobre John Lennon

9:30 a.m.

Asunción, 16 abr (EFE).- Nueve años después del concierto de Paul McCartney en Asunción, Leo Rubin, uno de los productores del evento, la única actuación de un Beatle en Paraguay, sigue sin olvidar el impacto que le produjo escuchar al bajista decir que "Imagine" es el tema de todos los de John Lennon que le habría gustado firmar como suyo.

La confesión la hizo "Macca" en una entrevista telefónica díez días antes del show, del que este sábado se cumple el noveno aniversario, y a la pregunta de uno de los periodistas que fueron invitados al programa de Rubin, en Radio Ñanduti.

"Cuando le pregunta Héctor Riveros que música de John Lennon le habría gustado componer, y él dijo Imagine, que es una música obviamente referencial de Lennon, me pareció genial, me impactó mucho que eligiera Imagine", dijo a Efe Rubin.

A Rubin, que desde hace más de dos décadas dirige el programa Made In Paraguay, le sigue intrigando además si la respuesta del músico, su elección por esa icónica canción de Lennon, era algo ya conocido por seguidores y estudiosos de la galaxia de los Beatles.

"Pregunté a los periodistas si Paul había dicho antes a algún otro medio o a algún otro periodista y no encontramos ninguna referencia al respecto. Para nosotros fue una respuesta hermosa, contundente. Siempre dije que si esto se hacía en Argentina o en otro lugar con más amplificación de medios, habría sido una primicia mundial", acotó Rubin.

El otro momento que recuerda de la entrevista es que McCartney les cantara, al teléfono desde Los Ángeles, parte de "My Valentine" tras explicar su contexto, compuesta durante su matrimonio con Nancy Shevell.

"Contó el origen de la canción 'My Valentine' y cantó parte de ella en la radio. Eso fue brutal. Nadie le pidió. Así que esos dos momentos fueron increíbles", rememoró Rubin.

La entrevista precedió al concierto de McCartney en el emblemático estadio de fútbol Defensores del Chaco, todo un acontecimiento en la capital paraguaya, que comenzaba a instalarse como parada de artistas internacionales.

"Estaba de gira por Suramérica y Asunción empezaba a ser un punto de eventos. Paul McCartney, según me explicaron, quería hacerlo en lugares donde no había estado antes. En Argentina estuvo en Córdoba, no en Buenos Aires. También hizo en Montevideo, había hecho en Brasil en ciudades como Porto Alegre. Estaba buscando nuevos puntos en Suramérica", señaló Rubin.

Asimismo recordó la exigencia de McCartney de disponer de comida vegetariana durante su estancia, así como su interés por que el concierto fuera en un estadio como "forma de sentirse más cerca del público".

Un público paraguayo que no falló ante un espectáculo al que acudieron unas 30.000 personas entregadas a una actuación de unas tres horas con un recorrido por las etapas de McCartney, entonces con 69 años.

"Costó mucho dinero, mucho esfuerzo, pero nosotros no dudamos en hacerlo porque realmente era una posibilidad única, histórica, y así resultó", dijo Rubin.

Un concierto para Rubin igual de histórico que la entrevista telefónica anterior a McCartney, dos acontecimientos que serán reseñados este sábado en su programa con algunos de aquellos periodistas que tomaron parte en la misma.