Suyén Cortez reconoce que dejó de hacer periodismo para hacer el "ridículo" en canal 13

Suyen Cortez aseguró que tuvo que volverse “estúpida”, dejar de hacer periodismo para ser “viral”

Suyen Cortez Rojas, expresentadora de “Viva Nicaragua Canal 13” propiedad de tres hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, reconoció que dejó de hacer periodismo para convertirse en un “bufón” y sobrevivir como presentadora en el medio oficialista.

“Yo decía, cómo una mujer adulta como yo, que solo sabe hacer periodismo, pero no el ridículo, puede convertirse en viral, entonces tuve que volverme no sé si la palabra es adecuada, pero tuve que volverme estúpida para volverme viral, porque era un requisito para quedarme en esta nueva generación, en la que prevalece es la estupidez,” dijo Cortez en el medio digital “Coffee Times”.

Indicó “entonces me quité mi chaqueta de periodista y me puse la de bufón, porque sentí que en este tiempo yo no estaba haciendo periodismo”.

La expresentadora reconoce que se sometió a estas exigencias del canal oficialista, para poder tener un salario fijo y poder mantener a sus hijos.

“Yo no estaba haciendo preguntas de rigor, yo no estaba siendo inquisidora, queriendo saber, investigar lo que sabemos hacer en periodismo, eso ya no es periodismo, pero es lo que había y tenía 3 hijos que mantener,” aseguró Cortez Rojas.

Ambiente tóxico

Según Cortez Rojas, luego de convertirse en “viral”, sintió que el ambiente se volvió “tóxico y hostil” por “memes” que salieron en redes sociales, donde ella era la protagonista.

“Yo siento que ya no podía soportar más ese ambiente hostil y tóxico. La gente que me veía murmuraba cuando estaba en un lugar y no era exactamente porque me admiraba, era por lo bobo que dije anteriormente”.

Aunque según Cortez el medio en que laboró estaba “feliz” “porque yo reventé el rating, porque estaba Suyen hablando cualquier tontería y el rating reventaba” (...) hay un momento en el que yo ya siento que no puedo respirar, que ya no me siento agusto y digo bueno se acabó, necesito una vida propia, necesito que mis hijos se sientan orgullosa de mí”.

Actualmente Suyen Cortez Rojas es propietaria de negocios de helados, ropa, cosméticos, es presentante de una marca, se autodefine como “coach de alimentación saludable” y próximamente señala que será socia de una nueva empresa que está por llegar a Nicaragua.