Muere Olivia Newton-John a los 73 años de edad

La actriz y cantante Olivia Newton-John murió este lunes a los 73 años en su casa del sur de California, informó su marido, John Easterling, en sus redes sociales.

"Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama", indicó el esposo, que pidió que "en lugar de flores" los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Aunque Newton-John (Reino Unido, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como "If Not for You", "Let Me Be There" y "Have You Never Been Mellow", su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical "Grease".

Esta artista ícono, fue diagnosticada de cáncer hace más de tres décadas, se había recuperado pero la enfermedad le volvió hace 3 años más y era cáncer de mama en etapa cuatro con metástasis.

La emblemática intérprete de Grease dijo en un programa de 60 minutos que "para mí, psicológicamente, es mejor no tener ni idea de lo que me espera o cuánto vivió la última persona que tuvo lo que yo tengo".

Olivia Newton-John nació en Cambridge, Inglaterra, Reino Unido en 1948. Cuando tenía 5 años, su familia se trasladó a Australia, donde a su padre le ofrecieron un trabajo como profesor en una universidad de Melbourne. Tuvo una hermana, la actriz Rona Newton-John, la cual falleció de cáncer. Se la conoce por el apodo Livvy, de Olivia. En Australia, donde transcurrió su infancia y adolescencia, estudió en la Universidad de Melbourne, dice parte de su biografía en wikipedia.

En 1975 se fue a vivir a los Estados Unidos, donde alcanzó pronto fama como cantante de música pop y también de música country.

A lo largo de su carrera sus canciones alcanzaron en cinco ocasiones el primer puesto en las listas de ventas. Una de ellas fue «Physical», que permaneció durante diez semanas en ese puesto. También obtuvo cuatro premios Grammy. En 1979 intervino en el concierto benéfico Music for UNICEF, junto con artistas como Bee Gees, ABBA, Donna Summer, Rod Stewart entre otros, cantando Rest your love on me y The Key.

Newton-John también ha sido actriz, participando en películas de carácter musical. Su mayor éxito fue Grease, con John Travolta.

Con información de EFE, HOLA y Wikipedia