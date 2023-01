Fallece Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, tras sufrir un paro cardíaco

La cantante murió en un hospital, a donde habría sido llevada por un infarto que acabó con su vida

La única hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, falleció este jueves, 12 de enero, a los 54 años, tras haber sido hospitalizada a causa de un paro cardíaco.

"Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido", expresó Priscilla Presley, madre de Lisa Marie, en un comunicado enviado a la revista especializada en celebridades People.

El mensaje llega después de que la cantante hubiese sido reportada en estado crítico tras haber sido inducida a un coma y de que su madre pidiera en redes sociales a la gente que la mantuvieran "en sus oraciones".

Según el medio estadounidense de celebridades TMZ, que también confirmó la muerte de Presley, el jueves recibió primeros auxilios y fue asistida por paramédicos en su casa, ubicada en Calabasas (California), tras haber sufrido problemas cardíacos.

Al parecer el paro cardiaco pudo provocar daños severos que terminaron en la muerte de la cantante.

Hija única del cantante

Antes de ser trasladada, los especialistas médicos lograron recuperar el pulso de la cantante y una vez que llegó al hospital su vida fue asistida con un marcapasos.

Esta semana, la hija del astro del Rock and Roll fue vista en la gala de los Globos de Oro junto a su madre, Priscilla Presley, quienes acompañaron al actor Austin Butler, uno de los premiados de la noche, por su papel de Elvis Presley en el filme de Baz Luhrmann.

Lisa Marie Presley fue la única hija del icónico cantante y madre de cuatro hijos, entre ellos la actriz y cineasta estadounidense Riley Keough.

Presley siguió los pasos de su padre y en 2003 lanzó su primer álbum, "To Whom it May Concern", y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no había sacado ningún disco nuevo