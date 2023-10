Shakira triunfa en los Premios Juventud con ocho galardones, seguida por Karol G y Peso Pluma

09:00 AM

La cantante colombiana Shakira se alzó este jueves como la máxima ganadora de la vigésima edición de los Premios Juventud en Puerto Rico con ocho galardones, seguida por Karol G y Peso Pluma, ambos con cinco.



"Esta isla que adoro y encontrarme con todos ustedes y recibir todo esto, gracias de verdad", declaró la artista, ataviada con un vestido y unos tacones rojos ante un abarrotado Coliseo de Puerto Rico en San Juan.



Shakira mandó asimismo un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores, resaltando que son su "mayor suerte".



Durante la gala de este certamen de la cadena Univision, Shakira obtuvo los premios a Mejor Canción Pop/Urbano (por "Shakira: BZRP Music Sessions #53"), Artista Premios Juventud Femenina, Mejor Canción para Mi Ex ("TQG"), Girl Power ("TQG") , Mejor Urban Track ("TQG"), Mejor Colaboración Pop Urbano, Tropical Mix y Social Dance Challenge.



También recibió el reconocimiento "Agente de Cambio" por su extensa labor en transformar comunidades desde hace 23 años a través de su Fundación Pies Descalzos, galardón que también se llevó la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello.

"Hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en que la gente que nace pobre muere pobre porque no tienen oportunidad", denunció Shakira tras subir por segunda vez al escenario.



Por su parte, Karol G fue premiada en las categorías Mi Artista Favorito de Streaming, Girl Power y Mejor Urban Track, compartidos con Shakira, Mejor Álbum Urbano Femenina, por su producción 'Mañana será bonito", y Social Dance Challenge.



Peso Pluma se alzó en las categorías Artista Premios Juventud Masculino, La Nueva Generación Regional Mexicana, Mejor canción Regional Mexicana, Mejor Colaboración Regional Mexicana y Mejor Álbum Regional Mexicano.



Los otros triunfadores de la noche fueron Bad Bunny, Bizarrap y Rosalía, que obtuvieron cuatro galardones cada uno.



Los Premios Juventud 2023 arrancaron con una dedicatoria al reguetón diseñada por parte de Daddy Yankee y del dúo de productores musicales Luny Tunes.



El también conocido como "El Big Boss" es el máximo ganador de Premios Juventud con 23 galardones, incluyendo un reconocimiento como "Agente de Cambio" en 2021.



Artistas del género urbano como Alexis y Fido, Angel y Khriz, Chencho Corleone, Chesca, De La Ghetto, DJ Playero, Khea, Omar Courtz, RaiNao, RKM & Ken-Y, Wisin y Zion y Lennox, subieron al escenario para rendir tributo a este género musical.



La mexicana Paulina Rubio presentó por primera vez en vivo en el escenario del Coliseo su tema "Propiedad Privada" vestida con un sombrero típico de su país.



"Es una fusión de lo nuevo con lo ranchero remitente", indicó respecto a esta canción.



Asimismo, en la edición de este año, Wisin y el dúo de Jowell & Randy estrenaron por televisión su más reciente colaboración, "Baja Sube Sube".



El grupo de jóvenes mexicanos Eslabón Armado, que recibió el galardón a "Mejor Canción Regional Mexicana" por "Ella baila sola", destacaron a EFE que no esperaban que el tema fuera a tener tanto éxito y que "van a darle con más canciones, más hits".



Los Premios Juventud, que concede anualmente la cadena Univisión para distinguir a figuras del mundo del entretenimiento y el espectáculo, se celebraron este año por segunda vez consecutiva en Puerto Rico.