Kevin Spacey, declarado inocente de delitos sexuales contra cuatro hombres en Inglaterra

El actor estadounidense Kevin Spacey ha sido hallado "no culpable" este miércoles por el jurado del tribunal londinense de Southwark de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres supuestamente cometidos entre 2001 y 2013 en varios lugares de Inglaterra.



Tras 12 horas y 26 minutos de deliberación, el jurado ha pronunciado su veredicto, que Spacey, presente en la sala, recibió con lágrimas en los ojos, en el día de su 64 cumpleaños.



El protagonista de películas como "American Beauty" y "The Usual Suspects" ha sido absuelto de siete cargos de agresión sexual; uno de hacer que una persona participara en actividades sexuales sin previo consentimiento y otro de hacer que alguien participara en sexo con penetración sin consentimiento.



Durante el proceso, en el que la acusación le describió como un "acosador sexual", Spacey dijo que las alegaciones eran "una locura" y "una puñalada en la espalda" por parte de las presuntas víctimas.



Los varones que prestaron declaración le describieron como una persona "sibilina, manipuladora y difícil", "confundido sobre su sexualidad", y revelaron ocasiones en las que presuntamente les manoseó sin permiso y, en un caso, supuestamente drogó a un colega en su piso para después realizar un acto sexual.



Los abogados del actor adujeron a su vez que no es un delito "ser promiscuo" y querer pasarlo bien con hombres más jóvenes y el propio Spacey se descrió a sí mismo al testificar como "un gran ligón".



Durante el juicio declaró, por parte de la defensa, su amigo Elton John desde Mónaco, principalmente para aclarar la fecha en la que celebró una fiesta en su residencia del pueblo inglés de Windsor a la que el actor acudió.



Los denunciantes aseguraron durante el proceso que no buscaban progresar en sus carreras ni obtener un beneficio financiero con sus acusaciones, que finalmente el jurado ha considerado no demostradas.



Al margen de este juicio, decenas de varones presentaron quejas por el comportamiento del intérprete durante su paso por el Old Vic como director artístico entre 2003 y 2015, cuando el teatro londinense realizó una investigación interna en 2017.