José Luis Perales: “estoy más vivo que nunca”, ante rumor de su muerte

Este lunes circuló la noticia del fallecimiento del cantante español José Luis Perales Morillas, a los 78 años, producto de un infarto al miocardio.Muchos medios internacionales replicaron la noticia, pero finalmente, el propio artista salió a desmentir el rumor.

Perales, reconocido por éxitos como “Un velero llamado libertad” y “Cómo es él”, publicó un video en el que se mostró sorprendido ante las cosas de las que son capaces algunas personas.

“Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Estamos a punto de marcharnos y de repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, ha dicho que me he muerto y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca”, señaló Perales.

Lea más: Cantante mexicano Luis Miguel anuncia concierto en Nicaragua para febrero de 2024

Asimismo, añadió: “Mañana nos vamos a estar viendo en España, un abrazo para todos y gracias porque habéis intentado saber si era verdad esta cosa”.

También mataron a Ricardo Montaner

Al parecer se ha vuelto tendencia esparcir rumores sobre la falsa muerte de artistas, pues lo mismo sucedió con el cantautor y músico argentino-venezolano Ricardo Montaner de quien se ocupò una cuenta en TikTok en la que dijeron que falleció en un accidente aéreo, ocurrido cuando el papá de Eva Luna viajaba en una avioneta en Veracruz.

La conmoción que causó la noticia fue grande y se dejó sentir en las redes sociales, donde los usuarios compartieron obituarios, pusieron sus temas y lamentaron su partida, sobre todo de forma tan trágica.

Sin embargo, el propio artista, cuyo nombre verdadero es Héctor Eduardo Reglero Montaner, publicó en su cuenta de Twitter (X) “Gracias a Dios por la salud”, en respuesta a todos los rumores que se habían infundado sobre su trágico deceso.

Ambos cantantes que han construido verdaderos temas dedicados al amor, han sido víctimas de rumores de personas que lograron su cometido: alarmar al público y engañaron a varios medios de comunicación.