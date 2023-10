Residente y Vico C encabezan la lista de los 50 raperos más esenciales de habla hispana

Los cantantes puertorriqueños Residente y Vico C encabezan en el primer y segundo puesto, respectivamente, la lista de los 50 raperos más esenciales de habla hispana, según publicó este miércoles Billboard Latin y Billboard Español.



El listado de "los artistas de hip hop en español más extraordinarios, emocionantes e imponentes de ayer y de hoy", de acuerdo con la revista especializada, se hizo en homenaje al aniversario de oro del hip hop, que cumple 50 años el 11 de agosto por su nacimiento en Nueva York.



"Los nuyoricans llevaron el estilo a la isla, donde recibió el tratamiento tropical en manos de los pioneros del género Vico C, conocido como el Padre del Hip-Hop Latino, el poeta callejero Tego Calderón, y su alteza real del reggaetón, Ivy Queen", resalta la revista.



"Más tarde, Residente revolucionaría el estilo mediante su sardónico juego de palabras y su intrépido comentario social", agrega el escrito en conjunto por varios de sus editores, incluyendo a Leila Cobo, quien tuvo la encomienda de resaltar las carreras de Residente y Vico C.



Sobre René Pérez Joglar, nombre de pila de Residente, Cobo destaca que este "irrumpió en la escena de la música latina como la mitad de Calle 13" junto a su hermanastro Eduardo Cabra, antes conocido como Visitante, con el lanzamiento de el debut homónimo del dúo en 2006.



"La mezcla de ritmos urbanos y alternativos era ostensiblemente reggaetón en un momento en que el reggaetón estaba en auge, pero sus letras ingeniosas y literarias, bucles electrónicos y percusión acústica desafiaron el género", explica Cobo.



"Casi 20 años después, a sus 45 años, Residente sigue desafiando el género", abunda Cobo, al asegurar que "no hay rapero más versátil que Residente y con mayor dominio del idioma español como herramienta, como un arma y un instrumento de cambio eficaz a través de canciones como 'Lationamérica'".



Referente a Vico C, Cobo recuerda que comenzó a conocerse fuera de Puerto Rico, cuando en la década del 2000, "ya siendo considerado uno de los padres fundadores del hip hop latino", se convirtió en uno de los pocos artistas urbanos puertorriqueños en ser firmado por un sello latino importante.



"Las razones radican en la musicalidad impecable, la versatilidad y una narrativa sincera y socialmente consciente que le valió el apodo de 'El filósofo del rap'", explica la editora.



"Hago reggaetón, hip hop, fusión, trato temas fuertes y melodías fuertes", dijo Vico a Billboard hace casi dos décadas, recordó Cobo en la nota.



Vico C, igualmente, definió el reguetón "por un ritmo", y admitiendo que no lo usa "como lo hace la mayoría de la gente", marcando una visión atípica de lo que el género llegaría a ser en términos de letras sexualizadas, indica el escrito de Cobo.



"Todos estos años después, la determinación de Vico C no ha flaqueado. A los 51 años lanzó 'Pánico', su primer disco en más de una década, solidificando el concepto del hip hop como vehículo para el diálogo", concluye Cobo.



La lista de los primeros diez raperos la completan, en orden, Ana Tijoux, Tego Calderón, Orishas, Daddy Yankee, Aczino, Ivy Queen, Pato Machete y Trueno.



Algunos de los criterios tomados por los editores de Billboard Latin y Billboard Español para el proceso de selección y clasificación fueron conjunto de obras/logros, el impacto/influencia cultural, longevidad, letras y 'flow' (destreza vocal).



No obstante, no se incluyeron artistas de pop-reggaetón, o de raperos como Bad Bunny y Anuel AA, que se han centrado más en el reggaetón y el estilo de vida reggaetonera.