México busca nuevas voces para llenar la ausencia de los grandes cantantes de mariachi

México busca a las nuevas voces de la música de mariachi en un momento en que este género se ha quedado sin sus grandes intérpretes y entre la juventud es cada vez más desplazado por otras corrientes como los corridos tumbados y el reguetón.



Un centenar de cantantes acudieron este fin de semana al llamado del concurso “La voz del encuentro” convocado como parte de las actividades de la edición 30 del Encuentro internacional del Mariachi y la Charrería que se desarrolla el 23 de agosto al 4 de septiembre en Guadalajara (oeste de México) para buscar a los nuevos talentos de la música ranchera y promover este género en el mundo.





Misael Zúñiga Ramírez es originario del municipio de Villa de Arriaga en el estado de San Luis Potosí (centro de México) y desde hace una década es la voz principal de un mariachi conformado por su familia, quienes lo animaron a participar en el concurso en el que llegó hasta la fase final.



En entrevista con EFE, el joven de 28 años afirmó que la música de mariachi “anda muy perdida” entre las nuevas generaciones por la falta de voces que ocupen los espacios que han dejado cantantes estelares como Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Javier Solís y más recientemente, Vicente Fernández, todos ya fallecidos.

“La verdad (el género) sí anda muy perdido, pero vamos a seguir promoviendo a la gente a que lo siga. Se nos fueron los grandes y es muy difícil que alguien que se dedique a cantar esta música vaya para arriba (en su carrera)”, afirmó antes de su participación en el concierto para definir al ganador del concurso.



La pasión por la música ranchera y las ganas de despegar en una industria musical que produce cada vez menos sencillos con mariachi motivó a intérpretes de todos los rincones de México a participar en el concurso en el que los finalistas recibieron clases de reconocidos maestros de la música vernácula.



Abraham Adame contó a EFE que viajó a Guadalajara desde su natal León, Guanajuato (centro de México) con la ilusión de cumplir su anhelo infantil de convertirse en un cantante profesional de mariachi, sueño que se ha aplazado a falta de plataformas donde mostrar su talento.



“Vicente Fernández, Alejandro Fernández son los más renombrados o Pepe Aguilar, no ha habido nuevos talentos que hayan salido (...) siento que a falta de apoyo, que ya no ha habido tanta incursión en esto de la música mexicana, se van todos (los cantantes) más al pop, a lo más conocido, lo más popular”, explicó.



Los 10 finalistas fueron parte de un concierto al aire libre en el centro de la ciudad, este fin de semana, en el que el público conoció su talento y los jurados eligieron a tres ganadores.



Adrián Cabrera, un joven de 30 años originario de un pueblo en Los Altos, Jalisco, dejó la música norteña para dedicarse al mariachi. En una entrevista con EFE defendió a este género al que, consideró, se le ha perdido el respeto.



“Se le está perdiendo un poco el respeto, es nuestra música de México, la que nos representan a nivel mundial. En un programa de televisión me decían que la forma de colocar la voz al estilo mariachi estaba pasada de moda y es algo que no tenemos que dejar que nos hagan, tenemos que defender esta forma de cantar el mariachi”, expresó.



Consideró que frente a otros géneros musicales, el mariachi conserva la calidad musical que le dio fama a nivel mundial y que marcó al menos a tres generaciones.



“Las nuevas generaciones están banalizando un poco la música, la música del mariachi es lo mejor que hay, tiene calidad musicalmente, se le pone mucha alma, mucho corazón, al momento de escuchar mariachi, se te enciende la piel, con eso tienes para saber qué es calidad”, indicó.