Ivy Queen, ganadora del Premio Billboard Icono de 2023

La cantante y compositora puertorriqueña Ivy Queen recibirá el Premio Billboard Icono en los Premios Billboard de la Música Latina 2023, que se transmitirán en vivo por Telemundo el 5 de octubre desde el Watsco Center de la ciudad de Coral Gables, vecina a Miami.



"Estoy muy emocionada y honrada de recibir este premio. Es un testimonio del trabajo duro y la dedicación que he puesto en mi música a lo largo de los años. Me siento agradecida con mis fans por su apoyo inquebrantable a lo largo de mi carrera y espero seguir inspirando y empoderando a las mujeres a través de mi música por muchos años más", dijo la artista en un comunicado.



Según la organización Billboard y Telemundo, el premio a Ivy Queen obedece a que es "una artista cuya carrera no solamente ha permanecido relevante a lo largo del tiempo, sino que también se ha convertido en la artista más insigne de su género, celebrada globalmente por lograr la cúpula tanto del éxito comercial, como musical".

Ivy Queen es la pionera del reguetón y una de las principales voces femeninas de la música urbana latina.



Con una carrera de 28 años, Ivy Queen empezó como miembro del colectivo The Noise en San Juan, Puerto Rico, antes de lanzarse como solista en 1996 con el debut de su primer álbum de estudio, En Mi Imperio.



Desde entonces, ha publicado 10 álbumes de estudio, cuatro álbumes recopilatorios, siete EP, un álbum en vivo, 94 sencillos y 63 vídeos musicales.



Entró por primera vez en una lista Billboard con "Quiero bailar", que alcanzó el número 16 en Tropical Airplay en julio de 2005, y su primer número 1 llegó con "Cuéntale" en Tropical Airplay en noviembre de 2005 (una semana en el No. 1).



Cuenta con 20 entradas en la lista Latin Rhythm Airplay, la tercera más alta entre las artistas latinas, 400 millones de streams oficiales a la carta en Estados Unidos, según Luminate, 560.000 álbumes vendidos en Estados Unidos y 584.000 descargas de canciones.



Ivy Queen causó impacto por su fuerte punto de vista. Siempre ha defendido el empoderamiento de la mujer y su música aborda temas de política social, homosexualidad, racismo, amor y desamor.



Por sus contribuciones pioneras, Ivy Queen recibirá el Premio Billboard Icono en la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina, que tendrá lugar el próximo jueves, 5 de octubre y será transmitida en VIVO por Telemundo desde el Watsco Center en Coral Gables.



La gala también se emitirá simultáneamente en el canal de cable hispano de entretenimiento, Universo, el servicio de streaming Peacock, la aplicación de Telemundo, y a través de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional.