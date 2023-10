Shakira inaugura un colegio y dice sentirse "inspirada" aunque sin fecha para un nuevo disco

La cantante colombiana Shakira inauguró este sábado un colegio en uno de los barrios más deprimidos e inseguros de su natal Barranquilla, donde aseguró que se siente “inspirada, con ganas y con fuerza de seguir adelante”, aunque por el momento no tiene fecha de lanzamiento para su nuevo disco.



Shakira inauguró en Barranquilla la Institución Educativa Distrital Nuevo Bosque Pies Descalzos, con la que espera impactar y dar educación a más de mil niños cada año de esta comunidad que convive con las desigualdades socioeconómicas.



Este colegio, que tuvo una inversión de más de 16.000 millones de pesos colombianos (unos 4 millones de dólares), consta de 22 aulas regulares, 4 aulas de preescolar, dos laboratorios, aulas de arte, biblioteca, comedor, cocina y otros espacios comunes para que los estudiantes y comunidad los puedan aprovechar.



"Lo que hemos aprendido con la fundación (Pies Descalzos) es que cada vez que se construye una escuela se transforma la comunidad entera; hemos estado en sectores donde no había agua potable o las calles están despavimentadas, no había electricidad, y este tipo de infraestructuras de alguna manera transforma a la sociedad entera", celebró la colombiana.

Hasta el momento, con su fundación la cantante ha construido nueve colegios en las zonas más deprimidas de Colombia, aunque aseguró que “hay que seguir trabajando" y están construyendo más en Quibdó (Chocó), en Barranquilla (Atlántico) y en Tibú (Norte de Santander), así como centros académicos en el departamento de La Guajira.

Un año exitoso

La cantante, que se presentó en los MTV Video Music Awards donde ganó el premio “Video Vanguard”, explicó en rueda de prensa que “la vida es una suma y una resta constante, se va gente de tu vida pero se abren nuevos espacios, quizá nuevas energías, se quedan los que se tienen que quedar y a partir de ahí vas sumando”.



“Este último año ha sido durísimo para mí en lo personal, en lo profesional la vida como que me ha compensado y de eso se han encargado mis fans”, agregó en referencia a la polémica separación que protagonizó a principios de año de su expareja y padre de sus hijos, el jugador español Gerard Piqué.



La barranquillera siempre había pensado que era frágil, en sus palabras, pero sale fortalecida tras un complicado año: “tengo muchas razones ahora para luchar, muchas más que antes”.



No obstante, y a pesar del éxito que han cosechado sus canciones a lo largo del año, dijo que no tiene fecha aún definida para el lanzamiento de su nuevo disco, del que tiene listas 9 canciones. Lo que sí tiene claro es que siente muchas ganas y está muy motivada para seguir haciendo y grabando música, y que espera el próximo año “irse nuevamente de gira”.



Por último, la cantante invitó al Gobierno de Colombia y al sector privado a que “se sumen y sigan donando” y se pueda llevar educación a todos los rincones de la geografía colombiana.



“En nombre mío y el de mi Fundación Pies Descalzos, expreso mi inmensa gratitud y orgullo de contar con aliados y amigos como la Alcaldía de Barranquilla, la Fundación ‘la Caixa’, la Fundación FC Barcelona y la Fundación Educativa LCI para cumplir un nuevo sueño y seguir apoyando a las niñas niños y jóvenes en la ciudad”, concluyó.